První nemocnice dostaly vakcíny proti covidu-19 určené dětem od pěti do 11 let

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

První nemocnice dostaly vakcíny proti covidu-19 určené dětem od pěti do 11 let. Do pražské Fakultní nemocnice Motol přišla dopoledne podle Hany Frydrychové z tiskového odboru zásilka 12.000 dávek, ještě dnes čeká 6000 dávek také Jihomoravský kraj.