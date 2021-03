Rada postižených podporuje možnost zasílat léky na předpis

Lidé si mohou přes internet objednat a nechat poslat léky, které se prodávají bez předpisu. S možností zasílat i medikamenty na recept počítá poslanecký návrh k vládní novele o návykových látkách a léčivech, který předložili poslanci ANO v čele s bývalým ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Úpravu "bezvýhradně podpořilo" všech 90 členských a 12 přidružených organizací NRZP, stojí v tiskové zprávě.

Pacient by dostal od lékaře do mobilu e-recept. Na internetu by si vybral lékárnu, kde by si léčivo objednal. Zadal by kód z předpisu a lékárník by údaje zkontroloval. Po úhradě případného doplatku by se medikamenty s podrobnými informace o užití a rizicích odeslaly. Pacient by je na zadané adrese převzal, po celou dobu by se mohl obrátit na lékárníka, popsala NRZP.

Předseda rady Václav Krása uvedl, že covidová epidemie situaci mnoha handicapovaných ještě zkomplikovala. Řadě lidí léky vyzvedávají dobrovolníci. Jiným pro ně chodí asistenti. Těch ale není dostatek. Klienti jim platívají za hodinu 130 až 150 korun a cestovné, poznamenala rada. Podle Krásy by ubylo i případů, kdy lidé musí do lékárny chodit opakovaně, protože předepsaný lék zrovna není k dispozici.