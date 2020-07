Řada Čechů nosí roušky navzdory uvolnění. Pro některé lidi je nezbytná

Podle informací ČT24 se navíc lidé, kteří se rozhodli pro dobrovolné nošení roušek, často ocitají v nemilosti. Okolí se na ně dívá skrz prsty. Mít zakrytý nos a ústa je i nadále nutné v nemocnicích a sociálních zařízeních s lůžkovou péčí nebo pobytovou službou. Respirátorem nebo rouškou musejí být zdravotníci vybavení také u vyšetření, stejně jako pacienti v čekárně před ordinací. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v rámci prevence dokonce testuje příchozí s akutními problémy.

Hospitalizovaní pacienti, kteří nejsou potenciálně nakažení, už ale díky opatření resortu zdravotnictví roušku nosit nemusejí. Jednotlivá zařízení si ale nicméně mohou své vnitřní normy upravovat po svém. "Pacient v případě, že přijíždí na rentgen, anebo na nějaké jiné vyšetření, tak mu roušku dáváme,“ informoval primář I. interní kliniky FN Královské Vinohrady Martin Havrda. Povinnost zakrývání úst a dýchacích cest už neplatí v soukromých ordinacích a lékárnách.

I nadále se musejí nosit roušky v metru a na masových akcích

Obyvatelé hlavního města Prahy jsou i nadále povinní mít zakrytá ústa a nos na akcích, jichž se zúčastní více než sto lidí, a v metru. Více než 60 % lidí nyní využívá povrchovou dopravu, tedy tramvaj, autobus nebo trolejbus, kde už povinnost nošení roušky opadla. I tak je ale nadále doporučováno nosit roušku i tam, což někteří lidé respektují.

Do normálu, tedy absence povinného nošení roušek, se vrátily i obchody. Tak jako tak se mezi nakupujícími najde část zarouškovaných. Zda se Pražané zcela zbaví roušek, rozhodne vývoj v nadcházejících dvou týdnech, na základě něhož se vyhodnotí situace. Alespoň tak se k tomu vyjádřil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).

"Praha už nikterak neeskaluje, takže v tomto směru můžeme být spokojeni, ale chceme si nechat ještě nějaký čas na objektivní vyhodnocení epidemiologické situace,“ nechal se slyšet.

Klid trval čtyři dny

V závislosti na jednotlivých regionech se může situace v Česku měnit. Například ve Větrném Jeníkově si lidé oddychli od roušek jenom na čtyři dny, aby je pak vzápětí po odhalení několika nově nakažených opět nasadili.

Jinak tomu není ani na Karvinsku a Frýdecko-Místecku, kde i nadále platí povinnost zakrytých úst a dýchacích cest i nadále ve všech vnitřních prostorách a MHD. Vojtěch při této příležitosti upozornil, že se v případě zhoršení epidemiologické situace mohou roušky znovu obnovit.

Vrátíme se k plošným opatřením?

Rovněž nelze vyloučit návrat k celostátní povinnosti nošení roušek s nástupem běžné sezónní chřipky, která se očekává na podzim. "My jsme přešli z těch plošných opatření na individuální odpovědnost každého. A každý se může rozhodnout, jestli roušku bude nosit, anebo ne. Zejména bych to chtěl doporučit těm, kteří pociťují, že by mohli mít příznaky daného onemocnění,“ apeloval ministr zdravotnictví.

"Když je tam někdo bude nosit, nic špatného se nestane, jenom ať nosí ty profesionální roušky, které dobře větrají, ať jim je někdo rozdá, ať nenosí ty hadrové, které přinášejí spoustu problémů. Těm opravdu nemocným a rizikovým lidem nedávejme roušky, dejme jim respirátory, ať je opravdu ochráníme. Jestli zase budeme chodit po lese a sbírat houby s rouškami, to prakticky žádný smysl nemá,“ nechal se slyšet lékař a prezident České stomatologické komory Roman Šmucler, který plošné povinnosti nošení roušek v minulosti příliš nefandil.

"Když si ale poslechnete odborníky, tak sami nejsou jednotní a ne příliš toho zatím vědí. Není mnoho studií, které by popisovaly tu situaci v nějaké komplexní rovině. My jsme v situaci, že nevíme. Zase nechceme, aby se zastavila ekonomika. Situace přílišného uvolnění a hanění roušek je ale špatná situace. Od začátku fungovalo mytí rukou, rozestupy, roušky. Buďme rozumní. Nemá cenu je ale nosit venku, ve velkých rozestupech,“ reagoval lékař a tiskový mluvčí České lékařské komory Michal Sojky, který přeci jenom víc doporučuje řídit se radami odborníků.

Pro některé je nezbytná

Jsou i lidé, kteří i nadále považují nošení roušky za nezbytné, jelikož trpí určitými onemocněními, a tudíž chtějí chránit své okolí. Častokrát se k nim ale ostatní chovají přezíravě.

Příkladem je Šimon Krmenčík trpící cystickou fibrózou, který musí rehabilitovat, inhalovat, a tudíž se i víc chránit. Z tohoto důvodu i nadále zakrývá svůj nos a ústa, ačkoliv jiní už tak nečiní. Častokrát se ale setkává s nepochopením okolí, a to například i kvůli dráždivému kašli, kterému se lidé trpící touto nemoci neubrání, a který není nebezpečný.

Lidem s cystickou fibrózou se proto také doporučuje používání placky "Nosím, protože musím", aby je pochopili i ostatní. Roušek se nezbavují ale ani lidé, kteří mají oslabenou imunitu. Předsedkyně České organizace pro vzácná onemocnění Anna Arellanesová vysvětlila, že se může jednat o různé typy dystrofií, atrofií, metabolických onemocnění, kdy má dotyčný potíže s dýcháním a hybností.

Například Michaela Linková má problém se sklerodermií, což je onemocnění kůže, které může mít negativní dopad i na vnitřní orgány, tedy i plíce. Roušku proto nosí nejen kvůli epidemii koronaviru. "Teď když ji mám, tak samozřejmě občas někdo zbystří, jestli nejsem nakažená nebo cokoliv. Ale já moc reakce lidí neřeším, já prostě chráním sebe,“ vyjádřila se k tomu.

Další skupinou lidí, kteří se i nadále rouškou chrání, jsou senioři. Ti by byli rádi, kdyby je i ostatní v zájmu jejich ochrany neodkládali, například když mají chřipku, která pro ně může být nebezpečná.