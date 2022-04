Ukrajinským lékařům navrhuje komora snížit administrativu, ne náročnost zkoušky

"ČLK v první řadě navrhuje odstraňování zbytečných byrokratických bariér a prosazuje maximální urychlení celého procesu přípravy na aprobační zkoušky. Komora však nemůže souhlasit s tím, aby jako lékař pracoval někdo, kdo nesplňuje minimální předepsané odborné požadavky nebo ten, kdo se nedokáže česky domluvit se svými pacienty a spolupracovníky," uvádí.

Podle platné legislativy musí lékaři ze zemí mimo EU složit aprobační zkoušku. "Zatímco v rámci Evropské unie studijní programy všech lékařských fakult musí splňovat daná minimální kritéria, u vysokých škol v ostatních, takzvaně třetích zemích, toto zajištěné není," dodali.

Pokud chtějí lékaři pracovat v ČR dříve, musí to být v lůžkovém zdravotnickém zařízení akreditovaném pro vzdělávání a pod dohledem zkušeného lékaře. Takovou praxi může ministerstvo povolit až na jeden rok.

Jako jedinou možnost, kdy by mohli lékaři z Ukrajiny působit i bez aprobační zkoušky, vidí ČLK na přechodnou dobu nouzovou zdravotní pomoc například v uprchlických táborech nebo podobných zařízeních.

Mezi kroky zjednodušujícími celý proces komora navrhuje například zjednodušení administrativy. Podle ní by nemuselo být vyžadováno úřední ověření dokumentů, doklady by mohlo být možné předložit až dodatečně a odpuštěno by mohlo být placení úředních kolků.

Finančně by stát či kraje mohli lékařům pomoci s úhradou ubytování, stravování nebo poskytovat stipendia a zajistit péči o děti. Zajistit by pro ně měl také intenzivní kurzy češtiny zakončené zkouškou a intenzivní teoretické kurzy medicíny v češtině, které by byly přípravou na aprobační zkoušku.

Odbornou praxi, která umožňuje lékařům zapojení už v současné době a je podmínkou aprobační zkoušky, naopak komora navrhuje zrušit. "Bývá zneužívána k nelegálnímu výkonu práce. Praxe lékařkám a lékařům z Ukrajiny nechybí a její vyžadování zbytečně oddaluje složení aprobační zkoušky," uvedla ČLK.

Zástupci ministerstva zdravotnictví ve středu na jednání výboru pro zdravotnictví ve Sněmovně uvedli, že pro zaměstnávání sester už je o úpravách procesu zaměstnávání rozhodnuto a připravuje je pro zaměstnávání lékařů.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) uvedl, že jako stážisté pod dohledem by lékaři z Ukrajiny mohli pracovat i v ambulantních zařízeních, nejen lůžkových. Navrhuje také, aby odbornou zkoušku, která jim umožní pracovat samostatně, mohli skládat i v angličtině. Řešení ale podle něj musí být na úrovni celé EU.

Na schůzce unijních ministrů zdravotnictví přednesl návrh, aby stejně jako v současné době zahraniční studenti medicíny skládají státnice v angličtině, mohli podobně postupovat i při aprobační zkoušce lékaři ze třetích zemí. "Pokud stojíme o lékaře ze zahraničí, tak bychom jim měli umožnit aprobační zkoušku v angličtině, a aby složili jen zkoušku z českého jazyka," dodal.