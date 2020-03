V Praze je 241 případů nákazy koronavirem

V celém Česku bylo podle informací ministerstra zdravotnictví Adama Vojtěch k dnešním 18:00 dohromady 833 lidí s pozitivním testem na koronavirus. Praha je podle dosavadních informací regionem s největším počtem případů výskytu koronaviru v ČR.

"V nových případech jde o 16 dospělých osob a dvě děti - 12 mužů a šest žen," sdělila ředitelka pražských hygieniků Zdeňka Jágrová. "Některé nové laboratorně potvrzené případy se pohybovaly v těsné blízkosti již dříve diagnostikovaných nemocných," doplnila.

Nejmladšímu pacientovi s koronavirem v Praze je jeden rok a nejstaršímu 98 let. Děti a mládež tvoří jen velmi malý podíl z celkového počtu nakažených. Z 241 případů v Praze připadalo jen zhruba sedm procent na věkovou skupinu do 14 let a podobný počet na lidi ve věku mezi 15 a 24 roky. Nejvíce lidí s pozitivním testem na koronavirus bylo ve věku od 25 do 64 let. Tvoří skoro tři čtvrtiny celkového počtu pražských případů.

Pražští pacienti se nakazili nejčastěji v Itálii, a to v Miláně či Udine nebo lyžařských střediscích Passo del Tonale, Madessimo, Val Gardena, San Cassiano nebo Ponte di Legno. Nákazu si lidé přivezli také z Rakouska, Francie, Španělska, Švédska, Velké Británie, Nizozemska, USA, Izraele, Japonska či Jihoafrické republiky.

Nemocnice na Bulovce, kde je nejvíce hospitalizovaných, ve čtvrtek na twitteru uvedla, že na standardních lůžkách leží devět pacientů a čtyři jsou na jednotce intenzivní péče se zavedenou plicní ventilací.

Pražští hasiči dnes oznámili, že počet hasičů z hlavního města nakažených koronavirem stoupl z 11 na 13. Celkem 79 hasičů je pak v karanténě. Otestováno bylo 120 hasičů.