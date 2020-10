Ve středu zemřelo nejvíc nakažených covidem za den, přes sto lidí

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ve středu byl v Česku zaznamenán rekordní podíl lidí pozitivně testovaných na nemoc covid-19 i nejvyšší počet úmrtí nakažených lidí za den, a to 108. Bylo provedeno dosud nejvíce testů za 24 hodin, a to přes 44.000. Zároveň byl rekordní i počet potvrzených případů covidu - téměř 15.000, takže podíl nakažených na počtu testů dosáhl 33,99 procenta. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.