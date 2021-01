Vláda projedná přijetí zdravotníků a jejich rodin z Běloruska

Na pomoci by se měla podílet ministerstva vnitra, zahraničí a zdravotnictví. "Ministerstvo vnitra může využít rozpočtu Stálého zdravotně humanitárního programu Medevac pro rok 2021 k zajištění dopravy do České republiky a popříjezdové asistence," uvádí materiál.

Vnitro by se tak mělo podílet na zařízení pobytového oprávnění, krátkodobého ubytování nebo by lidem pomáhalo při vstupu na trh práce. Zároveň by garantovalo plnění povinností souvisejících s opatřeními proti šíření nemoci covid-19, jako je testování nebo případná izolace.

Ministerstvo zahraničí zajistí prostřednictvím svých zastupitelských úřadů koordinaci na místě a vydání příslušných víz. Ministerstvo zdravotnictví by pak mělo na starosti zajištění spolupráci jím zřízených nemocnic a zdravotnických zařízení za účelem nalezení vhodných zaměstnavatelů, kteří by mohli Bělorusům kromě zaměstnání poskytnout i ubytování nebo výuku odborného českého jazyka.

Česká republika už loni poskytla pomoc Bělorusům, kteří byli zraněni či pronásledováni Lukašenkovým režimem. Někteří byli při střetech s bezpečnostními složkami postřeleni, jiní měli stopy mučení. Pacienty vybíralo humanitární konzilium tvořené zástupci běloruské diaspory v Česku, o přijetí rozhodlo ministerstvo vnitra po ověření možností léčby a bezpečnostním prověření.

Nepokoje v Bělorusku vypukly loni po srpnových prezidentských volbách. Úřady vyhlásily výrazné vítězství Lukašenka, který v čele země stojí od roku 1994. Značná část obyvatel ale považuje výsledky za zfalšované a začala proti nim demonstrovat. Výsledky voleb neuznává ani EU.