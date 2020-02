Důchodci a nemocní lidé mají problém. Nejsou léky

Napjatá atmosféra na farmaceutickém trhu není ale novinkou. Proto některé kauzy opravdu mohou skončit v soudních síních. „Už od roku 2011 tady funguje monopol jednoho distributora, který diskriminuje ostatní a protěžuje svůj řetězec. Tento problém se měl začít řešit hned, teď už je vlastně za zenitem. A kdyby nebylo protipadělkové směrnice, kterou vše znovu vyeskalovalo, neřešilo by se to v takovém rozměru jako nyní,“ naráží předseda představenstva Grémia majitelů lékáren Marek Hampel na nařízení Evropské unie, které vstoupilo v platnost loni 9. února.

Podle směrnice musejí lékárníci ověřit dle kódů pravost každého léků, aby se vyloučilo, že by se na trh dostal falešný medikament. „Uvedená procedura tak zdražuje výdej léků,“ soudí Hampel.

Se současným stavem, kdy chybí některé léky, není spokojena ani Česká lékárnická komora (ČLnK), která už v dubnu roku 2018 svým prohlášením na problémy upozornila a otevřeně hovořila o nekalé soutěži. „Nedostatečná dostupnost léků je problémem, se kterým se čeští lékárníci v poslední době výrazně potýkají. Distributoři léků v některých případech nejenže nedodržují zákonem stanovenou dobu dodání léčivých přípravků do dvou dnů, ale někdy léky dokonce nedodají vůbec, ač je prokazatelně mají. Realita je pak taková, že léky směrují do protekčních lékáren. Tím dochází k nekalé soutěži,“ napsala organizace.

Výpadky léků trápí i nového prezidenta České lékárnické komory Aleše Krebse, který byl do čela zvolen loni v listopadu. „Z vlastní praxe, různých diskuzí s lékárníky i jejich projevů na sociálních sítí je patrné, že problém i nadále trvá. Proto jsme všechny vyzvali, aby nám výpadky hlásili a my jejich stížnosti předáme Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k šetření. Skutečně se stává, že výrobci ani nenahlásí, že přípravek není, nebo ho distributoři nedodají vůbec,“ posteskne si Krebs.

Nikoho neprotěžujeme, brání se distributor

Proti nařčení, že by distributoři protěžovali některé lékárny, se ohradila firma ViaPharma, která jako sesterská společnost zajišťuje zásobování především lékárenské sítě Dr. Max. „Pokud někdo hovoří o nějaké protekčnosti, potom hrubě nemluví pravdu a jeho prohlášení směřuje do politické roviny a nenapomáhá k řešení situace jako takové. Co se týče ViaPharmy, tady je nutné si uvědomit, že nemáme takzvané výhradní distribuční kanály pro léčivé přípravky, tudíž nemůžeme ovlivnit, že někde lék mají a jinde nikoli,“ brání se Michal Petrov, tiskový mluvčí společností ViaPharma a Dr. Max.

Samotný lékárnický řetezec se nyní potýká s výpadkem léku Glucophage XR určeného na cukrovku pro diabetiky. „Skutečně ho nyní nemáme,“ sdělila obsluha v pondělí dopoledne zákazníkům v Michnově ulici na pražském Jižním Městě.

Výpadek léků ale podle tiskové mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Barbory Peterové není dramatický: „Řada léků je nahraditelných. Přípravky, které se nedají zaměnit, se pohybují jen v několika jednotkách. Bohužel většina médií převzala neověřenou zprávu, podle níž má na trhu od začátku roku chybět kolem osmi desítek léků, což vyvolalo určitý chaos,“ tvrdí. Kolik opravdu chybí léků na trhu, se podle Peterové nedá jednoduše spočítat. „Jedná se o rychle se měnící agendu. Pokud má právě nyní nějaký lék výpadek, za 24 hodin to už může být jinak,“ přibližuje mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Lékaři často o absenci přípravku nevědí

Co ale dělat, když přípravek skutečně nejde ničím nahradit?„Potom by měl pacient znovu kontaktovat lékaře, který musí změnit léčebnou terapii na léky, které jsou momentálně k dispozici. Bohužel například léky na štítnou žlázu jako Letrox či Euthyrox se jen těžko nahrazují, “ říká prezident České lékárnické komory Aleš Krebs.

S jeho názorem naprosto souhlasí Marek Hampel, předseda představenstva Grémia majitelů lékáren. „Letrox v dohledné době nebude, u něj došlo v celé Evropě k totálnímu výpadku.“ Údajně došlo k naprosté absenci výrobních kapacit. Některé lékarny jej ale ještě mají. „Může se jednat o dřívější zásoby, které zbyly. Letrox ale bude i nadále nedostatkový. Když zkrátka není vyroben, nepomůže žádná novela zákona, podle níž má být lék dodán do dvou dnů. Podle mých informací má první dodávka do České republiky dorazit nejdříve v březnu,“ trvá na svém Hampel.

Problémem je, že někteří lékaři vůbec nevědí, že některý lék není. „Moje paní doktorka na endokrinologii se divila, když jsem jí říkala, že Letrox je těžko k dostání. Tvrdila, že o výpadku vůbec neví a žádnou náhradní alternativu mně nenabídla,“ stěžovala si sedmasedmdesátiletá seniorka Eva Bínová. Pokud ale pacient nemůže sehnat nějaký lék, nemusí zoufat.

„Na webu SÚKL je totiž veřejně dostupná Databáze léků, kde je u každého léku informace, zda je či není dostupný. Pokud má daný lék aktuálně nahlášené přerušení dodávek, je zde uveden termín obnovení. Zjištěné údaje hlásí přímo výrobci. SÚKL pak dále, dokonce nad rámec zákona, vyhodnocuje možnou nahraditelnost, to jest pokud je lék ve výpadku je v databázi také uveden možný nahrazující léčivý přípravek,“ říká Peterová.

Státní ústav pro kontrolu léčiv, ale tvrdí, že není důvod k žádné panice. „Nahlášený výpadek jakéhokoli léku ještě automaticky neznamená, že daný lék není vůbec na trhu. Lékárny i distributoři mohou mít zásoby a nahlášené přerušení dodávek, zejména krátkodobých v řádu dnů, se pacienta nemusí vůbec dotknout, nemocný tak výpadek léku nemusí vůbec zaznamenat“ říká mluvčí SÚKL Barbora Peterová.

Navíc upozorňuje na chystaný emergentní systém dodávky léčiv, jenž pokud se nejedná o výrobní výpadek, zajistí, že léky, které již někde v distribučním řetězci jsou, se zaručeným způsobem dostanou i do těch nejmenších lékáren. „Takže opravdu není důvod k panice,“ míní Peterová.

Krizi prohloubí stárnoucí populace v Evropě

Jenže výpadky léků na trhu i přesto jsou. „Současná situace nás netěší. Některé hlášené důvody výpadku jsou pro mě opravdu irelevantní a nerozumím jim. Neřeknu, když někde například vyhoří výrobní linka léku, který se vyrábí jen na jednom místě. Také je nutné přihlížet, že se některý přípravek vyprodá, ale některé absence jsou těžko pochopitelné,“ nezastírá kritiku prezident České lékárnické komory Aleš Krebs.

Optimismus nesdílí ani Marek Hampel, předseda představenstva Grémia majitelů lékáren. „Situace bude spíše horší, a to se netýká jen nás, ale i celé Evropy. Je nutné si uvědomit, že populace stárne. A nejvíce potřebují léky starší pacienti.“

SÚKL ale může podle platné legislativy výrobce za včas nenahlášené přerušení dodávek finančně penalizovat. K tomuto kroku ale sahá zřídka. „Podle zákona skutečně můžeme v odůvodněných případech udělit pokutu. Pro nás je však důležitější, abychom co nejefektivněji překlenuli výpadek a neomezovali pacienty. Když budeme provádět doslova detektivní práci a věnovat čas pátrání po tom, zda mohl výrobce výpadek nahlásit dříve a případně proč tak neučinil, což je mimochodem činnost s dosti nejistým výsledkem, nebudeme mít naopak prostor na hledání co nejrychlejšího řešení pro pacienta. Tím může být třeba dovoz cizojazyčné šarže. Komunikujeme ale také s odbornými společnostmi a konzultujeme s nimi, jak danou situaci řešit ,“ konstatuje mluvčí Peterová.

Dalším problémem podle Marka Hampla je cena léků, z níž prodejci nemají radost. „Výrobci tlačí na cenu, aby byla nízká a lepší, než u konkurence.“ Přesto někteří lékárnici tvrdí, že i přes tuto skutečnost se často stává, že pacient některý lék odmítne, neboť se mu zdá drahý. „V porovnání s Evropou máme ale jedny z nejlevnějších léků,“ uzavírá Hampl.

ROZHOVOR - Pacienti mohou být v klidu

Požadovaný medikament nemocný zaručeně dostane, a to nejpozději do dvou dnou v kterékoli lékárně po celé zemi. Alespoň to tvrdí Klára Doláková z tiskového oddělení Ministerstva zdravotnictví ČR. „Díky emergentnímu systému léčiv bude mít pacient záruku, že dostane svůj lék v jakékoliv lékárně v České republice. Novela ukládá povinnost výrobci dodat lék pacientovi do dvou dnů do jakékoliv lékárny, kterou si pacient zvolí,“ říká Doláková v rozhovoru pro EuroZprávy.cz.

Jak Ministerstvo zdravotnictví České republiky konkrétně řeší výpadky léků, aby k nim docházelo minimálně?

Situací s dostupností léčiv v republice se dlouhodobě zabýváme. Jedná se o celoevropský až celosvětový problém. V západní a jižní Evropě jsou výpadky dokonce mnohem většího rozsahu než u nás. Problémy s absencí řeší také Kanada, Austrálie nebo dokonce USA, kde musí také zavádět opatření podporující dostupnost léčiv.

Je naší prioritou zajistit, aby čeští pacienti měli přístup ke svým lékům. V reakci na stále častější výpadky léčiv ministerstvo zdravotnictví připravilo novelu zákona o léčivech, která přináší sérii opatření, jež přispějí k řešení nenadálých výpadků z důvodů problémů ve výrobě, nedodání plánovaných dodávek i jiných příčin vedoucích k nedostupnosti léčiv. Jedná se o balík čtyř vzájemně provázaných opatření, která zajistí dostupnost léků pro české pacienty.

Můžete jednotlivé body vašich opatření popsat?

Prvním opatřením je zajištění mimořádné cesty, jak rychle zajistit náhradu léku, který má výpadek a je pro české pacienty zcela zásadní. A to i přesto, že náhradní lék nesplňuje formální podmínky pro uvedení na český trh. Stát již dnes řadu nástrojů využívá. Jde například o dovoz cizojazyčné šarže či neregistrovaného léčivého přípravku. Novela tyto možnosti rozšiřuje o používání léčivých přípravků se závadou administrativní povahy, která nemá vliv na kvalitu a bezpečnost léčivého přípravku.

Druhý bod má za cíl zásadně zamezit nekoordinovanému vývozu léčivých přípravků, které jsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění a vydávané na recept mimo území ČR. Třetí opatření pak zajistí, že se léky, které již někde v distribučním řetězci jsou, zaručeným způsobem dostanou do lékáren a závěrečné je zaměřené na finanční dostupnost léčiv, tedy že náhradní lék bude se stejným doplatkem jako ten původní.

Jak komentujete názory některých odborníků, že řada distrubutorů protěžuje své řetězce a na malé prodejce se nedostane? EuroZprávy.cz obešly v pondělí dopoledne některé lékárny a v nich nám bylo řečeno, že léky ve skladech jsou, ale distrubutor jim tvrdí pravý opak. Je vůbec možné tento problém vyřešit?

Právě výše uvedené případy řeší tak zvaný emergentní systém dodávky léčiv. Ten zajistí, že léky, které již někde v distribučním řetězci jsou, se zaručeným způsobem dostanou i do těch nejmenších lékáren. Jedná se o situace, kdy do lékárny přijde pacient s platným receptem na lék hrazený z veřejného zdravotního pojištění a lékárna není schopna lék objednat skrze standardní distribuční kanály. Díky emergentnímu systému léčiv bude mít pacient záruku, že dostane svůj lék v jakékoliv lékárně v České republice. Novela ukládá povinnost výrobci dodat lék pacientovi do dvou dnů do jakékoliv lékárny, kterou si pacient zvolí.

Spolupracujete v dané problematice úzce se Státním ústavem pro kontrolu léčiv?

Jelikož je Ministerstvo zdravotnictví České republiky je zřizovatelem Státního ústavu pro kontrolu léčiv, tak pochopitelně ano, Ministerstvo zdravotnictví se Státním ústavem pro kontrolu léčiv úzce spolupracuje, a to právě v otázce dostupnosti léků pro české pacienty.