Vyvracíme dezinformace: Jak je to skutečně s testy na covid?

Obě dezinformace se v určité míře objevují už několik týdnů a hojně jsou zastoupeny i na sociálních sítích mezi tuzemskými uživateli. První a pravděpodobně starší hoax tvrdí, že takzvaný PCR test, při němž dochází k výtěru vatovou tyčinkou z nosohtlanu, vzniknul kvůli covidu.

Konspirátoři pak nejčastěji uvádí, že smyslem tohoto vyšetření je například umístit do těla testovaného sledovací čip či poškodit přechod mezi sliznicí a mozkem nebo dokonce samotný mozek.

Tato konspirace byla už dávno několikrát vyvrácena. Předně je třeba zmínit, že testování formou výtěru není ničím novým. Samotná metoda výtěru je téměř 100 let stará a PCR testy byly vyvinuty před necelými 40 lety chemikem Karym Mullisem.

Vzhledem k poloze, kterou je výtěr do nosohltanu zavádět, pak ani není možné mozek jakýmkoliv způsobem poškodit. Je přirozené, že test je nepříjemný a může při něm dojít ke krvácení, jak ale vysvětluje například video, na které upozornila agentura Reuters, při zavádění vatové tyčinky nebezpeční nehrozí.

"Výtěr neprobíhá v bezprostřední blízkosti hematoencefalické bariéry, nenarušuje ji a tudíž nijak neohrožuje náš nervový systém," sdělil agentuře AFP John Dwyer, imunolog a emeritní profesor na Univerzitě v Novém jižním Walesu, v emailu z 10. července. "Neexistuje možnost, že by jednoduchý výtěr nosohltanu narušil krevní mozkovou bariéru," dodal.

O covidu se vědělo už před lety? Opět lež

V souvislosti s testy na covid se nově objevuje i další dezinformace. Ta tvrdí, že testy detekující nový typ koronaviru byly vyráběny už v roce 2018 nebo 2017, tedy o dva až tři roky dříve, než se měl covid objevit u prvních pacientů v Číně.

Konspirátoři se ohánějí obrázkem z webové databáze WITS, která mapuje statistiky účetnictví Světové banky. Dezinformační média typu Aeronet tvrdí, že k obchodování s testy mělo docházet od roku 2017 a screen, který se šíří internetem, považují za důkaz.

Ve skutečnosti ale ze strany konspirátorů a dezinformačních médií, které tento hoax šíří, došlo k nepochopení pojmů, či k záměrnému překroucení pravdy. Webový archiv ukazuje, že v databázi se původní informace skutečně nacházela, nejednalo se však o distribuci testů na covid, jak dokládá hned první věta.

V ní je totiž rozebrán popis zboží a je zde uvedeno:" Diagnostická činidla založená na testu nukleových kyselin polymerázovou řetězovou reakcí (PCR)." Jedná se tedy o obecnou distribuci testu, který je, jak jsme uvedli výše, starý desítky let.

Proč je u něj tedy uveden název současné pandemické nemoci? Šlo pouze o zavádějící výklad, jehož vysvětlení bylo do databáze následně doplněno a celá nesrovnalost tím byla objasněna, jak upozornil server Manipulátoři.

Věta "The data here track previously existing medical devices that are now classified by the World Customs Organization as critical to tackling COVID-19," která se v databázi objevuje nyní, v překladu znamená: "Data zde sledují již dříve existující lékařské přístroje, které jsou nyní klasifikovány Světovou celní organizací jako důležité pro řešení COVID-19."