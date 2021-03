Z Ústí nad Orlicí jede sanitka s pacientkou, veze ji do nemocnice v Polsku

Cesta bude trvat dvě až dvě a půl hodiny, řekl ČTK ředitel Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Igor Paar, který nemocnou doprovází. Převoz si vyžádala přeplněnost nemocnic v kraji související s pandemií.

"Jedeme standardní sanitkou, která je nasazovaná na covidové pacienty. Je to posádka s lékařem, jedu osobně," uvedl Paar. Vozidlo a posádka byly vypraveny navíc k běžně používaným sanitkám. Původně měl ženu přepravit vrtulník, o možné přepravě se mluvilo už v pondělí.

Trasa převozu vede po dálnici, na niž vůz najede u Mohelnice a a bude pokračovat směrem na Ostravu. Z Bohumína u hranic je do Ratiboře asi 30 kilometrů.

"Pacientku jsem v sobotu ošetřoval, protože někdy v Ústí sloužím na oddělení ARO. Je na umělé plicní ventilaci," uvedl Paar.

Tlumočník s posádkou nejede. Lékařská zpráva je přeložena do polštiny, Paar věří, že se s polskými zdravotníky domluví. "Ty řeči jsou tak podobné, že to snad zvládneme. Kdyžtak použijeme mezinárodní dorozumívání," míní lékař.

Další pacient s covidem, který byl už dříve vytipován k možnému překladu do ciziny, leží v Pardubické nemocnici. Transport zatím neumožnilo zhoršení jeho zdravotního stavu.

Kapacity nemocnic v Pardubickém kraji jsou téměř vyčerpané, zvláště u nemocnic v Pardubicích, Chrudimi a Ústí nad Orlicí. V pondělí leželo v nemocnicích s covidem-19 543 lidí, z toho 77 vyžadovalo intenzivní péči. V sobotu bylo v nemocnicích 465 těchto pacientů, z nich 72 v intenzivní péči. V nemocnicích od minulého pondělí pomáhá 26 profesionálních hasičů. Dalších 12 vojáků vyslala 8. ledna do krajských zdravotnických zařízení armáda, nemocnice ji požádala o prodloužení mise.

Převoz z Orlickoústecké nemocnice do zahraničí byl v současnosti první takový v Česku. Jeho příprava byla administrativně náročná. "Teď už to pro všechny v případě potřeby bude jednodušší," uvedl hetman Pardubického kraje Martin Netolický (3PK/ČSSD). Považuje ale za otázku, kolik podobných se ještě uskuteční. Minulý týden mělo Česko nabídku až 200 lůžek intenzivní péče z Polska a desítek z Rakouska, Německa či Švýcarska, i tam se ale situace horší a možnosti pomoci zahraničních nemocnic se snižují.

Pacienty s covidem posílaly do zahraničních nemocnic i jiné země EU, většinou se jednalo o jednotky až desítky nemocných, pro které chyběla volná lůžka na jednotkách intenzivní péče. Nedávno například Německo a Polsko přijaly slovenské pacienty. V říjnu a listopadu posílala pacienty do Německa Belgie, zprovoznila letecký most, když kromě sanitek začaly převážet pacienty hlouběji do Německa i vrtulníky záchranné služby.

Loni v březnu a dubnu se německé nemocnice ujaly více než 230 pacientů z Itálie, Francie a Nizozemska. Nizozemsko poslalo pacienty do německých nemocnic i v říjnu. Za první vlny pacienty z přetížených francouzských nemocnic přijala také zdravotnická zařízení v Lucembursku a ve Švýcarsku. Francouzskou žádost o pomoc na jaře vyslyšelo i Česko, Francie nakonec situaci s léčbou komplikovaných případů začala zvládat sama a pacienty na plicní ventilaci do Česka neposlala.