Zrušení testů zdarma by poškodilo kulturní aktivity, tvrdí zástupci divadel

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Pokud by stát přestal hradit preventivní testování na covid-19, poškodilo by to podle zástupců českých divadel veškeré kulturní aktivity. Diváci, kteří si platí vstupenky, nebudou podle nich v žádném případě ochotní hradit si ještě testy.