40 let starý případ disidenta Wonky: Dohady zůstávají, soud nechce věc řešit

Podle soudu nejsou žádné nové okolnosti. "Soud neshledal důvody pro obnovu řízení," řekla předsedkyně senátu Veronika Tomanová.

Státní zástupce i advokát bratrů Wonkových podali proti rozhodnutí stížnost. Případem se tak bude zabývat Krajský soud v Hradci Králové. "Požadovali jsme obnovu řízení, aby bylo jasně vysvětleno, jestli se Pavel Wonka zločinu dopustil či nikoli. Soud se k této otázce nechce stavět. Soud měl rozhodnout, že i kacíř a rebel má právo na spravedlivý proces. Bitva pokračuje," řekl advokát bratrů Wonkových Lubomír Müller.

Také podle státního zástupce jsou podmínky pro obnovu řízení splněny.

Jejich cílem je to, aby soud v obnoveném řízení zamítl obžalobu, na základě které Wonku v roce 1981 trutnovský soud odsoudil k peněžitému trestu. "Jde o mravně spornou otázku, jde o to, aby byl očištěn, zproštěn obžaloby. Někteří říkají, že byl odsouzen za obecně kriminální čin, nikoli pro nějakou protistátní činnost. Je na místě, aby tato věc byla řádně dotáhnuta do konce, aby to bylo dáno právně do pořádku," uvedl Müller.

Pavel Wonka je označován za posledního politického vězně komunistického režimu v Československu, který zemřel ve vězení. Před listopadem 1989 byl Pavel Wonka za své názory a činnost perzekvován a několikrát skončil ve vězení, odsouzen byl za smyšlené činy.

V roce 1981 byl odsouzen za nezákonné vniknutí do bytu své tchyně. Hájil se tím, že v bytě byl hlášen, zatímco jeho tchyně několik let ne. Okresní soud v Ústí nad Orlicí v roce 1986 dal Pavlu Wonkovi za pravdu, rozsudek zrušil a povolil obnovu řízení. Neřešil ale otázku viny, pouze otázku trestu. Trutnovský soud pak v březnu 1988 kvůli neúčelnosti trestní stíhání zastavil, protože Wonka byl v roce 1987 odsouzen za závažnější čin, a to za pobuřování na 21 měsíců vězení a k ochrannému dohledu na tři roky.

Soudy na začátku 90. let Wonku rehabilitovaly v souvislosti s rozsudkem z roku 1987, který byl podkladem pro usnesení z roku 1988. "Nastal tedy důvod k obnově řízení," dodal Müller.

Jiří Wonka řadu let usiluje o očištění bratrova jména, který třikrát skončil ve vězení. Poslední pobyt se tomuto obhájci lidských práv stal osudným. Pavel Wonka zemřel 26. dubna 1988 v královéhradecké věznici v pouhých 35 letech za dosud nevyjasněných okolností. Zpráva o Wonkově úmrtí vyvolala pobouření i ve světě. Pohřeb se uskutečnil v rodném Vrchlabí za účasti asi 2000 lidí, včetně signatářů Charty 77, členů Jazzové sekce a Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, ale i zástupců osmi velvyslanectví západních zemí. Za Wonkovu smrt nebyl nikdo potrestán.