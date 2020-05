"Hrozili mi únosem dcery." Hudebník Brabenec popsal brutalitu StB v rámci akce Asanace

Příslušníci StB vyhrožovali členovi hudební skupiny The Plastic People of The Universe Vratislavu Brabencovi únosem dvouleté dcery či zastřelením psa, týdně ho vodili k několikahodinovým výslechům, prováděli u něj doma časté domovní prohlídky a připravili ho o možnost pracovat. Z těchto důvodů souhlasil s tím, že se z Česka vystěhuje.