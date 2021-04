Chcípl PES nabádá lidi, aby neposílali děti do škol

Novinářům to dnes řekli předseda hnutí Jakub Olbert, místopředseda Jiří Janeček a Pavla Drbalová, předsedkyně iniciativy Vraťme děti do školy! Bez podmínek.

Vláda rozhodla, že žáci prvního stupně základních škol se začnou do lavic vracet v rotační formě od pondělí 12. dubna. Třídy se budou střídat po týdnech, potvrdila dnes vláda a děti budou muset být pravidelně testovány.

"Vláda opět omezuje určitou skupinu obyvatel proti druhým, je to diskriminační, tentokrát si vybrala děti. Já osobně své děti do školy nepustím a zažádám si o individuální výuku doma, je to sice ´opruz´, ale mám vyzkoušeno, že to jde," řekl Janeček.

Podle představitelů hnutí a iniciativy jsou antigenní testy, kterými budou děti testovány, nespolehlivé. "Test neřekne nic, jen údaj, který může, nebo nemusí být pravda. A jen nás to bude stát spoustu peněz," řekl Olbert, který kritizoval vládu, že testy nakoupila bez výběrového řízení. Kritice podrobil také nošení respirátorů. Podle Olberta neexituje studie, z které by bylo jasné, co se děje při nošení respirátoru několik hodin bez přestávky.

Drbalová řekla, že vládní nařízení jsou v rozporu např. s úmluvou o právech dítěte nebo školským zákonem, který prý hovoří o tom, že všichni mají právo na vzdělání bez jakékoliv diskriminace. Navíc děti podle ní mohou mít s respirátory a testováním problémy, jako je krvácení z nosu nebo potíže s dýcháním. Nesouhlasí také s tím, že děti mají testovat učitelé. Testování je zdravotní úkon, který nesmí vykonávat nikdo bez povolení či proškolení, a učitelům za to hrozí pokuty, řekla.

Řešením by podle Drbalové mohlo být prohlášení o bezinfekčnosti. V něm by rodič uvedl, že dítě nebylo v kontaktu s infikovanou osobou a nemá žádné příznaky nemoci covid-19.

Iniciativa v uplynulých měsících spustila petici za vrácení dětí do škol bez podmínek. Podle Drbalové organizátoři sebrali zhruba 10.000 podpisů. "Věříme, že v ČR je ještě víc lidí, kteří sdílí náš názor, akorát nenašli naši petici," řekla Drbalová.

V neděli 11. dubna uspořádá hnutí Chcípl PES cykloprotest v krajských městech. "Budeme chtít vyjádřit nespokojenost s opatřeními chystanými ve školách. Dnes máme schůzku a budeme to v každém městě domlouvat. Nejpozději zítra vydáme přesné informace, jak to bude vypadat," řekl Olbert. Podobu protestu na konci dubna bude hnutí rovněž ještě dolaďovat podle situace ve školách. Oslavy budou podle Olberta se vším všudy v jeho restauraci na Šeberáku a v pivovaru Malý Janek v Jincích, který provozuje Janeček.