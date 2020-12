KOMENTÁŘ: Odpůrci vakcín chtějí zkoumat Babišovu krev. I tyhle šílenosti najdete na netu

Internet byl vždy plný úsměvných a komických nesmyslů, a nejinak tomu je v i případě očkování proti koronaviru. Ti, co několik týdnů žádali, aby se politici a lékaři nechali naočkovat jako první, se museli vypořádat s novou situací. Politici a lékaři se totiž skutečně nechávají očkovat jako první, a to jim nehraje do karet.

Okamžitě proto přispěchali s novou metodou, jak důvěru ve vakcíny podkopat. Tvrdí například, že očkování vlastně neproběhlo, protože nebyla vidět jehla, protože vpich byl zakrytý, protože ve videích ze zahraničí není na stříkačce jehla vůbec, nebo žádají o rozbor vakcíny pod mikroskopem, či dokonce o krev premiéra, aby ji mohli poslat na posouzení do laboratoře.

Že se nejedná o nejapný vtip dokládají videa a příspěvky přiložené níže. Na nich některé hvězdy dezinformační scény popisují roztodivné analytické metody, například rozbor látky na základě videozáběrů, či žádají Babiše, aby podstoupil rozbor krve, nebo odstoupil.

Samozřejmě, lze nad těmito jedinci a jejich ničím nepodloženými názory mávnout rukou, pousmát se a pomyslet si svoje s vědomím, že velká část populace se nenechá strhnout na vlnu podobně nesmyslných konspirací, na druhou stranu je ale třeba si přiznat, že i tyto názory mají dosah. Sdílí je stovky lidí a další tisíce či desítky tisíc si je přehrávají.

Hoaxům a fake news se na tuzemském internetu zřejmě daří, a svědčí o tom právě i počty interakcí na sociálních sítích. Jen pár hodin stará videa nebo příspěvky mohou mít stovky sdílení, což jsou čísla, na která oficiální komunikační kanály českých úřadů v této problematice dosáhnout nedokáží.

Namátkou se lze podívat například na příspěvek z 15. prosince, kde ministerstvo zdravotnictví správně vyvrací jeden z hoaxů ohledně pozitivního testu Coca-Coly. Bohužel příliš nezaujal, nejen, že toho moc neřekl, ale ani není moc výrazný. 16 sdílení za necelé dva týdny je zkrátka velmi slabý výsledek.

Lépe na tom není ani příspěvek Národního zdravotnického informačního portálu. Za více než 24 hodin 12 liků a 18 sdílení. Takového počtu dosáhnou posty dezinformátorů za pár minut, jak se lze ostatně přesvědčit zde, na zhruba stejně starém postu hnutí Občanská neposlušnost, který tvrdí, že si Babiš nenechal vakcínu aplikovat.

Kde ale hledat viníka této situace? Z řady videí a příspěvků šiřitelů hoaxů se lze dočíst, že důvěry v osobu premiéra Babiše je už tak dost podkopaná, a situace s očkováním dané osoby jen utvrzuje v nedůvěře, bez ohledu na to, jak moc je historka s falešnou vakcínou vyfantazírovaná.

Na druhou stranu je třeba si přiznat, že stát selhal. Nejen v propagaci očkování, ale v té vzhledem k aktuální situaci nejvíce. To, co by měly dělat úřady, dělají místo nich například lékaři nebo novináři. Zatímco okolní země měly už na podzim vymyšlenou vakcinační strategii, my jsme neměli ani to.

Na poslední chvíli se ladila před Vánoci, a na nějakou podporu a propagaci se zapomnělo. Nebo nebyl čas. Nebo peníze. Jednoduše se opakovala situace, s níž jsme se setkávali v průběhu celého roku, kdy část lidí nevěřila v účinnost roušek či v existenci koronaviru, a stát ve vysvětlování selhal.

Nedokázal ostatně často ani objasnit některá opatření, která sice mohla mít smysl, a mnohdy i v zahraničí měla, ale ten už se k veřejnosti nedostal. Což ve výsledku vedlo k vzrůstající agresi odpůrců těchto nařízení, jak je ostatně vidět na úvodní fotce článku. Není proto jistě překvapením, že i agresivita některých lidí bojujících proti vakcínám postupně narůstá.

Na třetí stranu je ale třeba v rámci férovosti přiznat, že se s touto vlnou odporu nepotýká pouze Česká republika. Je to celosvětový trend, jen se v každé zemi řeší mírně odlišně. Například Británie se potýká s hoaxem, podle kterého očkování před kamerami ve skutečnosti neproběhlo, protože na záběrech není vidět jehla.

Jak takové záběry vypadají se můžete podívat například zde, na webu televize BBC. Podobné hoaxy se ostatně šíří už i u nás, a tak na ně někteří čtenáři už pravděpodobně narazili. Co se však už nešíří takovou rychlostí je faktické vysvětlení chybějící jehly. Tedy informace vysvětlující, že jehla na stříkačce opravdu chybí, protože jde o nové typy stříkaček, kdy se jehla z důvodu bezpečnosti po aplikaci vakcíny sama vtáhne zpět do stříkačky. Jak se lze podívat například zde na videu.

I přesto se dá v zásadě říct, že mise je splněna. Odpůrci vakcín chtěli záběry, na kterých se lékaři či politici nechají očkovat jako první. A ty dostali. Je pochopitelné, že jim nestačí, a mají řadu dalších požadavků, ale nalijme si čistého vína. I kdyby byly tyto žádosti o rozbory vakcín a krve a kdo ví čeho ještě splněny, stejně by si někteří jedinci našli další důvod, proč proti vakcínám bojovat. Nezbývá, než se nad komickou situací pousmát, a věřit, že v populaci nadále převládá inteligentní a rozumný postoj k plošné vakcinaci, protože silnější zbraň proti koronaviru v ruce nemáme.