Lepší by bylo, kdyby ÚOOZ a ÚOKFK sloučeny nebyly, prohlásil končící žalobce Zeman

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Končící nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman se i po letech domnívá, že by bylo lepší, kdyby nebyly sloučeny protimafiánský a protikorupční policejní útvar do Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ). Řekl to dnes v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi, přestože se podle něj současné vedení NCOZ snaží o efektivitu.