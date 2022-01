Likvidace škod po tornádu pokračuje. Hrušky zrekonstruovaly zničenou školku

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Hračky, stoly, židle nebo lehátka stěhovala dnes zhruba třicítka rodičů a další dobrovolníci do zrekonstruované školky v Hruškách na Břeclavsku, kterou loni v červnu zničilo tornádo. Ve středu by se do ní měly vrátit děti, řekl dnes ČTK místostarosta Hrušek Marek Babisz (za KDU-ČSL). Podle něj ze školky, která má tři třídy pro 75 dětí, zbyly po tornádu jen obvodové zdi. Opravu radnice odhadovala na 25 milionů, zatím nemá konečný účet.