Matějská pouť nabídne víc zábavy než loni, novinkou bude atrakce King

Součástí pouti budou také farmářské trhy a 23. března se uskuteční den pro handicapované děti. Letošní 425. ročník pouti potrvá do 13. dubna.

Vstupné 30 korun se bude platit pouze o víkendech, ve všední dny bude vstup zdarma. V provozu bude pouť ve všední dny od 13:00 do 21:00 a o víkendech od 10:00 do 22:00. Kočka očekává o víkendech návštěvnost kolem 15.000 lidí. "Závisí to na počasí," řekl.

Do Prahy se mimo jiné vrátily atrakce jako Super Mouse, Katapult, Dům na ruby nebo Goldmine Tower, která návštěvníkům nabídne zážitek volného pádu. Lidé se budou moci svézt také na 80metrovém řetízkovém kolotoči nebo zhoupnout na 50metrové houpačce. Letošní pouť je rozšířena ve spodní části areálu o 15 atrakcí, jako jsou autodrom nebo prolézačky.

Oblíbené jsou podle Kočky mezi lidmi jak klidnější, tak adrenalinové atrakce. "Dlouhodobě rádi jezdí na autodromech, mládež zase miluje výškové atrakce, zákazník si může vybrat, co chce. Jsou tady i rodinné atrakce, tam mohou jít rodiče s dětmi," řekl Kočka.

Podruhé budou součástí Matějské pouti sobotní farmářské trhy, kde si lidé budou moci koupit mimo jiné sýry, náramky nebo svíčky. Po celém areálu bude rozmístěna řada stánků s občerstvením.

Každoroční den pro handicapované děti a děti z azylových domů či dětských domovů bude letos v pondělí 23. března. Atrakce budou pro děti zdarma a součástí bude koncert. "Už jsou na to naučené a přijíždějí sem z celé republiky," řekl Kočka.

Kromě hlavního vstupu budou moci lidé nově chodit také ze Stromovky a další vstup je u spodní vjezdové brány. Vlastník areálu, hlavní město, jej postupně opravuje, zrekonstruovány jsou například cesty. "Návštěvníci nebudou šlapat v blátě. Je to krásně upravené, lampy svítí, rekonstrukce se povedla a zákazníci budou chodit po pevné půdě," řekl Kočka.

Historii Matějské pouti eviduje Národní knihovna v záznamech od roku 1595, díky únorovému termínu svátku svatého Matěje jde o první jarní pouť v Evropě. Původní poutě byly v okolí dejvického kostelíka, v místech, kterým se dnes říká Na Babě nebo U Matěje.

Stánky a kolotoče se později posouvaly až k nynějšímu Vítěznému náměstí do míst, kde jsou dnes vysoké školy, a pak na Špejchar, k nynější stanici metra Hradčanská. Od roku 1963 pouť zakotvila v areálu Výstaviště, tehdy oficiálně pojmenovaném Park kultury a oddechu Julia Fučíka.