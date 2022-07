OBRAZEM obří požár Hřensko: Hasiči bojují s ohnivým peklem v českých lesích

Slovensko slíbilo poslat do Hřenska, kde hasiči třetím dnem bojují s rozsáhlým požárem, hasicí stroje, které se vrátily ze Slovinska. Helikoptéru k hašení pošle Polsko, pomoc v podobě speciálních hasicích letounů slíbila i Itálie. Po návštěvě požářiště to uvedl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Uvedl, že slovenské vrtulníky musejí projít po návratu ze Slovinska kontrolou, jasno by chtěl mít o jejich použití do středy. Na místě spolu s ním poděkoval hasičům za nasazení premiér Petr Fiala (ODS).

Podle generálního ředitele Hasičského záchranného sboru Vladimíra Vlčka drží hasiči v Hřensku linii požáru. Odhadovat, kdy požár skončí, nechtěl. Záleží podle něj na počasí, zejména síle a směru větru. Úplné uhašení lze podle něj čekat i za několik dnů.

– Martin Hájek / EuroZprávy.cz