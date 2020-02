Orkán Julie pustošil Česko: Zatopené domy, uvolněné střechy, stromy na silnicích

Hasiči odstraňovali 88 popadaných stromů, v dalších 20 případech uvolněné plechy, střechy a dráty. "V Podbořanech spadl strom na dům. V Děčíně na veřejné osvětlení," uvedl mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan.

Dodal, že v Kadani se uvolnila plastová stěna, v Mostě hasiči odstraňovali uvolněnou plastovou střechu u zastávky. V Dubí na Teplicku byli u utržené plechové střechy garáže. V Teplicích padl strom na auto.

Nejvíce výjezdů bylo podle Marvana na Děčínsku, a to 24. Hasiči vyjeli ke 21 událostem na Teplicku, dalších 19 událostí hlásili lidé na Ústecku.

Během včerejšího večera, noci a dnešního rána bylo na linku tísňového volání v Ústeckém kraji nahlášeno 113 událostí způsobených prudkým větrem. Jednotky odstraňovaly v 88 případech spadlé stromy. A v dalších20 případech uvolněné plechy, plechové střechy, a další překážky. — HZS Ústeckého kraje (@HzsUlk) February 24, 2020

Hasiči v Libereckém kraji měli od nedělního odpoledne do dnešního rána v důsledku silného větru a deště zhruba 170 výjezdů, hlavně k popadaným stromům. Bez proudu bylo ráno 4600 odběratelů, situace se ale postupně zlepšuje. Problémy byly ráno i na železnici, na některých tratích vlaky nejezdily nebo měly zpoždění. Na prvním povodňovém stupni zůstává po 8:00 jediná řeka - Jizera v Železném Brodě, i tam ale hladina klesá. Vyplývá to z informací od hasičů, energetiků, meteorologů a Povodí Labe.

Meteorologové v noci v kraji nejsilnější poryv větru zaznamenali v Desné v Jizerských horách, 101,5 kilometru v hodině. "V nížinách to bylo v Liberci, 26,6 metru za sekundu (95,8 km/h)," uvedl Martin Hynčica z ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Od nedělního rána místy napršelo až 50 litrů na metr čtvereční, nejvydatnější srážky byly v horách. Bouře škodila v celém kraji. "Nic zásadně většího nebylo. Byly to spadlé stromy, stržené dráty telefonního nebo elektrického vedení," uvedla operační důstojnice hasičů pro Liberecký kraj Iva Honc Dymokurská. V několika případech hasiči vyjeli i k čerpání vody. Nejvíce zásahů měli podle operační do půlnoci. "Nějaké výjezdy máme i teď ráno, jak lidé začali jezdit do práce," dodala.

Problémy jsou v dodávkách elektřiny, poruchy byly ráno v kraji na 16 vedení vysokého napětí. Postupně se je daří odstraňovat. "V Libereckém kraji zůstává aktuálně bez elektřiny 2900 odběratelů," uvedla v 8:00 mluvčí ČEZ Soňa Holingerová.

Popadané stromy zastavily ráno provoz na několika regionálních tratích. Problémy byly ve Frýdlantském výběžku, na Českolipsku, vlaky nejezdily mezi Poniklou a Jabloncem nad Jizerou na Semilsku. Kvůli nefunkční signalizaci na železničním přejezdu ve Smržovce byl omezený provoz na tratích do Tanvaldu a Josefova Dolu na Jablonecku. Zpoždění nabíraly vlaky na tratích z Turnova ve směru na Hradec Králové a Prahu. Aktuálně by ale již měl být provoz na tratích v kraji bez omezení.

V noci bylo na prvním povodňovém stupni hladiny pěti řek v kraji. Ráno v 8:00 to byla už jen Jizera v Železném Brodě, kde byla hladina ve výši 254 centimetrů a nadále klesá. Jizera kulminovala v Železném Brodě v noci na 285 centimetrech, druhé povodňového stupně dosahuje při 310 centimetrech.

Přes Jihomoravský kraj se v noci přehnala vichřice s prudkým deštěm. Hasiči vyjížděli na desítky míst, zejména odstraňovali popadané stromy a větve ze silnic nebo uvolněné části střech. Nikdo se podle mluvčího hasičů Jaroslava Mikošky nezranil. Některé autobusové linky nabíraly zpoždění. Asi 5300 domácností je bez elektřiny, hlavně na Blanensku a Břeclavsku.

"Jde o obce Šitbořice, Velké Němčice nebo Nikolčice," uvedla mluvčí společnosti E.ON Martina Slavíková. Technici jsou v terénu od časného rána a pracují na opravách. "Příčinou poruch je silný vítr, který lámal stromy a větve, které pak popadaly na vedení a poškodily ho, nejčastěji bývají zničené vodiče a izolátory," popsala situaci Slavíková.

Fronta kolem půlnoci postupovala od severozápadu, nejprve tak zasáhla Blanensko a sever Brněnska, právě tam měli nejvíc výjezdů hasiči. Mezi obcemi Rájec-Jestřebí a Němčice na Blanensku zasahovaly čtyři jednotky u většího počtu popadaných stromů.

"Situace byla na místě natolik nebezpečná, že se jednotky vzhledem k padajícím stromům musely nejprve stáhnout, než se situace uklidnila a mohly zahájit odstraňování stromů ze silnice," uvedl Mikoška.

Od nedělních 19:00 do pondělních 07:00 hasiči napočítali téměř stovku výjezdů kvůli počasí. Na Blanensku jich bylo 51, na Brněnsku 24.

Kvůli počasí a popadaným stromům se mohou ojediněle zpožďovat některé autobusové linky. Nejvíce případů eviduje provozovatel Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje kolem Boskovic, Blanenska a Tišnova.

Fronta s prudkými srážkami přešla přes jižní Moravu po velmi teplém dni. V Dyjákovicích na Znojemsku teplota v neděli vystoupala až na 16,3 stupně.

Několik stržených střech, nebezpečně nakloněný komín ale i desítky případů popadaných stromů má na svědomí silný vítr, který v noci na dnešek zasáhl Olomoucký kraj. Na Šumpersku najel vak do popadaných kabelů. Hasiči mají na kontě dosud více jak šest desítek výjezdů, vše se obešlo bez zranění. V terénu zasahují i nadále, sdělil dnes ČTK jejich mluvčí Zdeněk Hošák. Silný vítr zasáhl kraj také před 14 dny, tehdy byly následky větší.

K událostem kvůli poryvům větru začali hasiči vyjíždět v neděli po 22:00. Na více jak 50 místech ležely popadané stromy. "Vítr strhával, naštěstí v menší míře, i několik střech. Během noci hasiči v nemocnici v Přerově zajišťovali uvolněné plechy na střeše administrativní budovy, pacientů se tato situace nijak nedotkla," uvedl Hošák.

Vítr strhl střechu z objektu také na olomouckém Svatém Kopečku, skončila v zahradě. Na několika místech vítr rovněž strhl dráty elektrického vedení. "V Dřevohosticích na Přerovsku hasiči zajišťovali nebezpečně nakloněný komín na objektu. U Hoštejnu najel vlak do popadaných kabelů, jednalo se o situaci bez nutnosti evakuace cestujících a nedošlo k žádným komplikacím či zranění," doplnil mluvčí. Dodal, že hasiči v terénu i nadále zasahují; operační středisko stále zpracovává nové žádosti na odstraňování následků silného větru.

Desítky profesionálních a dobrovolných hasičů jsou v Olomouckém kraji "na nohou". Po večerních poryvech velmi silného větrů na desítkách míst odstraňujeme spadené stromy, evidujeme více jak 60tku situací. Vítr strhával střechy, dráty el.vedení, kompikoval dopravu na železnici! pic.twitter.com/H5jkrzBkZC — Hasiči Olomouc 🚒👨‍🚒🔥 (@hasici_olomouc) February 24, 2020

Ke 33 případům souvisejícím se silným větrem vyjížděli od nedělního odpoledne do dnešního rána pražští hasiči. Většinou zajišťovali uvolněné plechy střech nebo odstraňovali popadané stromy. V Cimburkově ulici na Žižkově zasahovali u zřícené střechy domu. Dnes ráno o tom na twitteru informoval mluvčí pražských hasičů Martin Kavka.

K prvnímu případu, který souvisel se silným větrem, vyjížděli hasiči v metropoli v neděli kolem 13:00. O půlnoci už evidovali 32 výjezdů.

Nejvážnějším případem byl pád části rozestavěné střechy v Cimburkově ulici na Žižkově. Konstrukce se zřítila na ulici a poškodila několik aut. Kvůli nebezpečí pádu dalších trámů a krovu policie ulici uzavřela.

Vítr ve středních Čechách lámal stromy. V neděli a v noci na dnešek vyjížděli hasiči kvůli odstraňování následků silného větru ve zhruba 250 případech. Nejčastěji šlo o popadané stromy na silnici, na elektrické vedení a podobně, řekla ČTK mluvčí středočeských hasičů Vladimíra Kereková. Mezi Mníškem pod Brdy a Řevnicemi je kvůli spadlým stromům uzavřená silnice.

"Nejvíce zasažené okresy byly v neděli Benešov, Mladá Boleslav a Praha-východ," uvedla Kereková. Od půlnoci do 6:30 evidují hasiči 50 událostí. Během noci vítr postupně slábl.

Stromy také zastavily provoz na několika středočeských železničních tratích. Vlaky nejezdí mezi Mělníkem a Mšenem, Mladou Boleslaví a Bakovem nad Jizerou a také mezi Zbraslavicemi a Malešovem na Kutnohorsku.

Podle provozního náměstka středočeské krajské správy silnic Tomáše Račáka krajští silničáři sedmkrát vyjížděli odstraňovat závady ve sjízdnosti silnic, důvodem byly také hlavně spadlé stromy. Například u Týnce nad Sázavou na silnici II/107 vyvrácený strom poškodil svodidla, v Chrášťanech u Prahy ležely na silnici II/605 polystyrenové desky. "Z důvodu pádu několika stromů na silnici II/101 v Břežanském údolí byla komunikace v době od 23:00 do 01:00 uzavřena, stromy odstraněny a provoz obnoven," uvedl Račák.

Naopak kvůli spadlým stromům a nebezpečí, že mohou spadnout další, zůstává uzavřena silnice II/116 mezi Mníškem pod Brdy a Řevnicemi. Odklízení pokračuje.

Ve Středočeském kraji bylo v 6:00 podle mluvčí společnosti ČEZ Soni Holingerové 5600 míst bez elektřiny. "Situace se již uklidnila, ve středních Čechách evidujeme jen čtyři poruchy na vedení vysokého napětí a bez elektřiny je 1200 odběrných míst," informovala po 8:00 mluvčí.

Do dnešního rána jsme zasahovali u 293 událostí. Z toho přes 240 v souvislosti se silným větrem. — HZS ScK (@HZS_ScK) February 24, 2020

Silný vítr způsobil v noci na dnešek v Pardubickém kraji značné problémy. Hasiči museli na mnoha místech odstraňovat spadlé a zlámané stromy a větve. Energetici zase odstraňují poruchy na rozvodné síti.

"Od nedělní 23:00 do dnešních 4:00 zasahovali hasiči prozatím u 132 událostí v souvislosti se silným větrem," uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.

Kvůli poruchám bylo v kraji mnoho odběrných míst bez proudu, poruchy energetici postupně odstraňují. Podle mluvčí skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárky Lapáčkové Beránkové bylo v 6:00 bez elektřiny přes 5000 odběrných míst, zvláště na Svitavsku, Orlickoústecku a Chrudimsku.

Celkový souhrn - od vydaní výstrahy ČHMÚ neděle 23. 2. 11 hodin do pondělí 24. 2. do 7 hodin hasiči v našem kraji zasahovali celkem u 156 výjezdů v souvislosti se silným větrem. Většinou se jednalo o popadané stromy a několik poškozených střech. pic.twitter.com/y92gaIFOPM — HZS Pardubický kraj (@HZS_Pardubice) February 24, 2020

Silný vítr v Královéhradeckém kraji v neděli odpoledne a v noci na dnešek lámal stromy a ničil střechy. Voda ze silných dešťů na několika místech ucpala kanalizace a zatopila domy. Hasiči od nedělního odpoledne do dnešního rána evidovali 82 událostí a následky větru a deště likvidovali ve více než 70 případech. Vše se obešlo bez zranění. ČTK to řekla mluvčí hasičů Martina Götzová. Na Sněžce meteorologové v neděli večer zaznamenali náraz větru o rychlosti 223 kilometrů za hodinu.

Energetici v Královéhradeckém kraji evidovali dnes ráno 12 poruch na vedeních vysokého napětí, zejména na Trutnovsku, Náchodsku, Jičínsku a Hradecku. "K 08:00 zůstávalo v kraji bez elektřiny přes 4000 odběratelů. Přestalo foukat, poruchy již nepřibývají, daří se nám připojovat k distribuční soustavě stále více zákazníků," řekla regionální mluvčí společnosti ČEZ Šárka Lapáčková Beránková

Nejvíce událostí měli hasiči hlášeno z Trutnovska, a to 36. Šestnáct událostí bylo na Náchodsku, 15 na Jičínsku, osm na Rychnovsku a sedm na Královéhradecku. "Ve většině případů hasiči odstranili stromy ze silnic. U Týniště nad Orlicí odstranili strom z trakčního vedení na železnici," řekla mluvčí.

V Rychnově nad Kněžnou poškodil spadlý strom v Kolowratské ulici oplocení. Se zajištěním uvolněných částí střech pomohli hasiči ve Strážném, Vrchlabí a Trutnově. V několika případech jednotky čistily ucpané propustky a pomohly s čerpáním vody z objektů. V Hořičkách řidič auta narazil do spadlého stromu a v Dolním Dehtově strom spadl na auto.

S čištěním kanalizace a čerpáním vody hasiči pomohli například ve Svobodě nad Úpou, Špindlerově Mlýně nebo Malých Svatoňovicích. V Horním Maršově instalovala místní jednotka hasičů na několika místech provizorní protipovodňové zábrany.

Kvůli silnému větru vyjížděli hasiči v Plzeňském kraji v neděli a dnes ráno ke 110 událostem. V 90 procentech odstraňovali spadlé stromy, zejména na komunikacích, a to v celém regionu. ČTK to řekl velicí důstojník krajských hasičů Miroslav Marek. V kraji pršelo, ale záchranáři nemuseli vyjíždět kvůli vyšším hladinám řek, nebo k zatopeným domům v budovách. Zraněním kvůli vichru nikdo nebyl.

Vítr už ustal, hasiči jsou ale i dnes ráno v pohotovosti. "Během dopoledne budou lidé hlásit další padlé stromy a větve," uvedl Marek. Požárníci kromě rozřezávání a odklízení kmenů odstraňovali nebezpečné věci. "Šlo hlavně o uvolněné střechy a billboardy," řekl. Strom spadl také poblíž Stříbra na hlavní trať Plzeň - Cheb a na telefonní i elektrická vedení. Stožáry ale nikdy vítr neponičil. Ve čtyřech případech způsobily větrné víry v kombinaci se špatným čištěním požáry komínových těles v rodinných domech. Dvakrát v Nalžovských Horách na Klatovsku, jednou v Nýřanech na Plzeňsku a další v Únehlech na Tachovsku, kde se vzňala také střecha.

V Plzeňském kraji zůstává podle mluvčí ČEZ Soni Holingerové bez elektrického proudu zhruba 100 odběrných míst a je tam hlášeno osm poruch na vedení vysokého napětí. Maximum bylo v neděli kolem 18:00, kdy bylo na západě Čech bez elektřiny kolem 2500 domácností. "Mohou být ještě hlášené další. Vítr už nefouká a poruch ubývá na celém území. Měli bychom je odstranit během dopoledne," řekla. Nejpostiženějšími byla místa na Tachovsku a na Rokycansku.

Silný vítr na Vysočině lámal stromy. Někde byly silnice zcela neprůjezdné. Stromy popadané na silnice nebo ty, u nichž pád hrozí, už dnes hasiči odstraňovali asi na 140 místech. Od nedělního odpoledne, kdy vítr zesílil, už mají v souvislosti s počasím okolo 250 výjezdů, vyplývá z údajů na jejich webu. Kvůli následkům silného větru jsou omezené dodávky proudu. Mezi Kostelcem a Jihlavou kvůli nim nejezdí vlaky, nahradily je autobusy.

Podle informací Českých drah budou autobusy vozit cestující v úseku Jihlava - Rantířov a Rantířov - Kostelec u Jihlavy do dnešního poledne. Vítr tam provoz omezil v neděli před 18:30.

Od noci byla na Žďársku kvůli popadaným stromům neprůjezdná silnice mezi obcemi Sirák a Újezd, zprovoznit se ji podařilo před 8:00. Stromy ještě blokují silnici mezi Chroustovem a Bohdalovem. V Jestřebí na Jihlavsku nebo Dolní Bory na Žďársku spadly v noci stromy na zaparkovaná auta.

Pády stromů a vítr poškodily elektrická vedení. Společnost E.ON zásobující většinu Vysočiny eviduje okolo 2000 domácností bez proudu, většinou na Třebíčsku a Jihlavsku. Společnost ČEZ, která je dodavatelem na Havlíčkobrodsku, pracuje na odstranění poslední poruchy vysokého napětí, řekla její mluvčí Šárka Lapáčková Beránková.

Moravskoslezští hasiči v souvislosti s větrem znovu museli vyjíždět k popadaným stromům. Do dnešních 06:00 měli kvůli počasí 76 zásahů, převážnou většinu v noci na dnešek. ČTK to dnes sdělil mluvčí hasičů Marek Gašparín. Bez proudu je v regionu asi 450 odběratelů.

"V převážné většině událostí se jednalo o spadlé stromy, které bránily provozu na komunikacích, ohrožovaly lidi nebo poškodily a ohrožovaly budovy," uvedl Gašparín.

Podle něj navíc počet událostí s největší pravděpodobností nebude konečný. Hasiči očekávají, že další nové události budou řešit po celý den. Nejhorší je situace zatím na Frýdecko-Místecku, kde měli hasiči 31 výjezdů, následuje Ostrava s 15 zásahy a Bruntálsko se čtrnácti.

Mluvčí ČEZ Vladislav Sobol ČTK řekl, že energetici od rána řeší šest poruch na vysokém napětí, kolem půlnoci jich bylo osm. Bez proudu jsou lidé u Jablunkova, ale také například v Dolní Lomné či Starých Hamrech.