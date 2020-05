Pacient, který v Motole dostával remdesivir, je covid negativní

Podle ošetřujícího lékaře a přednosty oddělení KARIM 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol Tomáše Vymazala je nemocný v dobrém stavu. Na dotaz ČTK to uvedla mluvčí nemocnice Hana Frydrychová. Pacientovi zdravotníci remdesivir podávali od 17. do 27. dubna.

Podle Vymazala lze konstatovat zlepšení stavu pacienta po podání experimentálního léku. "Do jaké míry je to zásluha remdesiviru a do jaké komplexní náročné intenzivní péče nelze seriózně říci," uvedl. "Oddělit vliv jednoho přípravku od týdny trvající velmi náročné intenzivní péče není možné," dodal.

Pacient byl před podáváním léku ve velmi vážném stavu připojen na plicní ventilaci na specializované jednotce. Na stavu pacienta se podle lékaře projevilo i to, že je silně obézní a má řadu přidružených onemocnění.

Pacient je nyní hospitalizovaný na covid jednotce nemocnice a rehabilituje. Kdy bude přeložen na standardní lůžkové oddělení nelze podle Vymazala přesně uvést. Předpokládá, že by se tak mělo stát v příštích týdnech.

Experimentální lék remdesivir byl v Motole dosud podáván zatím jedinému nemocnému. Jiní pacienti s covidem-19 podle Vymazala v nemocnici Motol nyní nejsou.

Antivirotikum remdesivir firmy Gilead podává například Všeobecná fakultní nemocnice v Praze svému pacientovi od 1. května. Do testování léků v Česku je zapojena i Nemocnice na Bulovce a Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Žádný z léků na covid-19 není oficiálně schválený, u všech jde o experimentální léčbu. Kromě remdesiviru se podávají také léky na HIV, antimalarika nebo léky na chřipku včetně japonského favipiraviru, který by měly dostat také stovky českých pacientů. Lékaři testují i možnost nemocné léčit krevní plazmou uzdravených.