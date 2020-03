Pane premiére Babiši, Češi podrželi vás, teď jste na tahu vy!

Jen těžko si lze představit, že by na západ od našich hranic byli lidé tak loajální a na slovo poslechli své politiky, kdyby jim ochranný materiál nedodali a navíc by jim za absenci roušek ještě hrozili sankcemi. Ne, Češi jsou jiní, zodpovědní a hlavně kreativní. Národ, který žil 41 let v nesvobodě, jejíž součástí byly prázdné regály v obchodech, nulové služby, se nepoloží, když něco není. Potomci Karla IV., Jana Husa či Tomáše G. Masaryka mají v sobě zarytou stopu DNA, a to poradit si i v té nejsvízelnější situaci. Vlastně tak dávají najevo, že ani řídit nikým nepotřebují. Sami si uvědomují nebezpečí, jaké jim zákeřný koronavirus může připravit.

Vedení státu v době, kdy kvůli celonárodní karanténě téměř stojí ekonomika, se nechalo zastínit vlastním národem. Místo, aby vládní politici pomohli občanům, nastala paradoxní situace: lidé podpořili své vyvolené. Bez řečí zasedli k šicím strojům, přestali přemítat, co s nimi bude, když se zastavil v zemi život, a začali vyrábět roušky, aby omezili šíření viru. Je dojemné sledovat, jak ústenky chrlí například handicapovaní, k nímž se za normální situace chová stát macešky, ale oni na veškeré příkoří zapomněli a vrhli se do práce. A nejen oni, většinu času za strojem tráví třeba i bývalá první dáma Dagmar Havlová, která sama přiznala, že je zvláštní předávat velké množství roušek nemocnicím, kde by lidé čekali, že ochranné roušky díky státu najdou právě v nich. Nestalo se tak.

Pan premiér Andrej Babiš má obrovské štěstí na lidi, kterým vládne: kromě mazanosti jsou manuálně zruční a umí improvizovat. Asi těžko by český ministerský předseda uspěl s naprostou absencí roušek například ve Velké Británii, kde nedávný průzkum ukázal, že řidiči si neumějí ani zkontrolovat hladinu oleje, protože neví, jak by otevřeli kapotu motoru. Ale to není náš případ. Pro ženy, které za totality šily pro celou rodinu, neboť nikde nebylo téměř žádné vkusné oblečení, pro muže, kteří zvelebovali domácnost, protože služby nebyly kvalitní, je domácí výroba ochranných prostředků na ústa a nos vlastně legrací.

Češi šitím roušek podrželi vládu premiéra Babiše. Nyní je právě na ní, aby během koronavirové pandemie prokázala, že je oporou i pro obyčejné lidi a nenechá je ve štychu, když proud ekonomiky vysychá. Pane premiére, teď jste na tahu vy!