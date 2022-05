Počet vydaných víz v Česku celkem přesáhl 340.000

Cizinecké policii se za necelé tři měsíce trvání ruské invaze nahlásilo 237.573 lidí, ve čtvrtek jich bylo 2023. Hlásit se nemusí děti mladší 15 let, kteří podle posledních údajů tvoří zhruba třetinu uprchlíků. Mezi dospělými Ukrajinci s dočasnou ochranou jsou asi tři čtvrtiny žen.

V hlavním městě dosud podle statistik ministerstva vnitra nahlásilo pobyt téměř 80.000 lidí. Praha už podle vedení města nemá volné kapacity pro ubytování běženců. Metropole nyní řeší zejména problém s romskými uprchlíky, kteří přebývají na hlavním nádraží. V nedůstojných podmínkách tam podle občanských iniciativ žijí stovky lidí, u kterých není jasné, zda mají nárok na dočasnou ochranu v Česku, tedy jestli nemají vedle ukrajinského i maďarské občanství.

V noci na čtvrtek v Troji vyrostlo stanové městečko, kde by měla část lidí pobývat, než se rozhodne, zda mají nárok na víza dočasné ochrany. Uprchlíci by se do něj měli začít stěhovat během víkendu.

Primátor hlavního města Zdeněk Hřib (Piráti) ve čtvrtek řekl, že pokud vláda do úterý příštího týdne nezahájí práce na vytvoření systému rozdělení uprchlíků do krajů, Praha uzavře své asistenční centrum ve Vysočanech. To slouží pro metropoli a střední Čechy a od začátku ruské invaze na konci února odbavilo přes 84.000 uprchlíků.

Hřib vyzval také k vytvoření celostátního mechanismu přerozdělování válečných uprchlíků mezi kraji. Podle něj je nyní v Praze čtyřikrát více uprchlíků z Ukrajiny na počet 1000 obyvatel než v některých jiných krajích Česka. Primátor před několika dny odeslal dopis premiéru Petru Fialovi (ODS), v němž apeloval na nalezení řešení. Stát má podle něj dostatek informací o tom, kolik uprchlíků, míst pro ubytování, pracovních míst či možnosti lékařské péče v tom kterém kraji je.