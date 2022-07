Policie šetří požár v Českém Švýcarsku pro podezření z ohrožení z nedbalosti

"Ohledání požářiště nyní nepřichází v úvahu. Další se uvidí až na základě postupu v trestním řízení," uvedl Vítek.

Na místě zasahuje několik desítek policistů. "Máme sedm stanovišť, některá mobilní, některá pevná. Jedno z nich je na cestě z Děčína do Hřenska, kde odkláníme dopravu, aby se do obce nikdo nepovolaný nedostal," uvedl Vítek. Cesta do Hřenska je uzavřena také z německé strany a od Jetřichovic. Další policisté jsou v obcích, odkud byli evakuovaní občané, aby se předešlo rabování nebo vloupání do objektů. "Zaznamenali jsme ojedinělé případy, kdy se někdo pokusil objet zátaras, nicméně jsou to výjimky. Většina lidí uposlechla pokynů policistů," řekl Vítek.

Hořet začalo v Národním parku České Švýcarsko v neděli ráno. Na místě je dnes více než 400 hasičů. Zatím nejsou informace o zraněných.