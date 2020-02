Požár v metru. Stanici Kobylisy zahalil hustý kouř, vlaky jen projíždějí

Jeden ze zaměstnanců metra se nadýchal kouře, ošetřila ho záchranná služba. Hasiči prostor odvětrávají speciálním ventilátorem. Dopravce zatím neupřesnil, kdy bude stanice znovu otevřena.

U požáru, který vznikl pod eskalátorem, zasahovali pražští hasiči spolu s hasiči dopravního podniku. "Požár je lokalizován, odvětráváme prostor stanice metra," uvedli hasiči na twitteru.

Kouř se nám daří odvětrat. Zasahujeme v technologii eskalátoru. Stanice Kobylisy je bez lidí. pic.twitter.com/YRzWplM8eL — Hasiči Praha 🚒 (@HasiciPraha) February 3, 2020

Cestující mohou použít povrchovou dopravu do sousední stanice Ládví, která je dostupná tramvají číslo 10 a autobusy 152 a 177, nebo využít stanici Nádraží Holešovice, kam z Kobylis jezdí tramvajová linka 17. Do stanice Ládví byly kvůli uzavření stanice prodlouženy také autobusové linky 144 a 200 a tramvaj číslo 24 jezdí až do Ďáblic.