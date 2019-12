Před osmi lety zemřel Václav Havel. U Hrádečku plápolají svíčky, Češi vzpomínají

Lidé přicházeli pěšky a někteří také přijeli auty. U domu pak zapálili svíčku, postáli a zavzpomínali. "Jezdíme sem pravidelně, protože ho uznáváme. Myslíme si, že taková osobnost tady hodně dlouho, nebo možná vůbec nebude. Je potřeba si ho připomínat, aby nikdo nezapomněl, jaký byl minulý režim, a co je svoboda," řekl Vlastimil Hátl, který přijel na Hrádeček s rodinou.

Silnice k Hrádečku, plná serpentin, se v zimě neudržuje. Letos se ale ti, kteří se dopoledne vydali na cestu k chalupě autem, nemuseli na rozdíl od minulých let potýkat se sněhem. Na Hrádečku bylo dnes dopoledne okolo tří stupňů nad nulou.

Václav Havel, +18.12.2011. Děkujeme, byl jste nám dobrým presidentem a člověkem. Byl jste muž slova a Vaše nadčasové vize k nám stále promlouvají. #EUjsmeMy pic.twitter.com/wq3oAPWMlL — Věra Jourová (@VeraJourova) December 18, 2019

Dramatik a spisovatel Václav Havel zemřel na chalupě na Hrádečku 18. prosince 2011 ve věku 75 let. Hrádeček nazýval svým existenciálním domovem. Chalupu koupil v druhé polovině 60. let, později tam vznikala Charta 77 či petice Několik vět. Havel na Hrádeček často jezdil i jako prezident, například v roce 1999 na Hrádeček dorazil generální tajemník OSN Kofi Annan.

Ve dnech 19. a 20. prosince 2011 byla rakev s Havlovými ostatky vystavena v prostorách kostela sv. Anny, sídle jím založeného kulturního centra Pražská křižovatka, kde se mu poklonily tisíce lidí. Poté byly převezeny v pohřebním průvodu přes Karlův most do Toskánského paláce a odtud na lafetě děla do Vladislavského sálu Pražského hradu, kam se také přišly poklonit tisíce lidí.

Jejich květiny a věnce byly na přelomu roku převezeny na lodích do Děčína, kde byly vypuštěny do Labe směrem k Severnímu moři. Státní pohřeb za účasti zahraničních hostí se konal 23. prosince 2011 v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Česká vláda v reakci na úmrtí vyhlásila od 21. prosince třídenní státní smutek. Václav Havel je pochován spolu se svou první ženou Olgou v rodinné hrobce na Vinohradském hřbitově v Praze.