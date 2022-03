V důsledku pandemie služby za poslední rok zdražily až o 15 procent

— Autor: ČTK

V důsledku pandemie koronaviru služby za poslední rok zdražily o deset až 15 procent v závislosti na kategorii a lokalitě. ČTK to řekl ředitel portálu Slevomat Ladislav Veselý. Co se týká zákaznického chování, cesty lidé začali podle vyhledávače ubytování a zážitků Explorio plánovat na poslední chvíli, aktivity přesunuli do venkovních prostor, kde prakticky neplatila omezení. Služby v souhrnu v koronavirové krizi utrpěly výrazný propad tržeb, teprve v závěru roku se přiblížily úrovni roku 2019, dodal analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák.