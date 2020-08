Ve Fajnparku u Chlumce se převrátil skákací hrad, šest dětí zraněno

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V zábavním Fajnparku u Chlumce nad Cidlinou na Hradecku se dnes po poledni převrátil skákací hrad. Zranilo se šest dětí ve věku od tří do 17 let. Jedno do nemocnice převezl vrtulník. ČTK to řekla mluvčí hasičů Martina Götzová. Provozovatel Fajparku Roman Švec v České televizi uvedl, že silný nárazový vítr vytrhl kotvení atrakce karabinami a popruhy k zemi, ta se pak zřítila.