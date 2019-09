Z kamionu na Rychnovsku vyskákali uprchlíci a dali se na útěk, případ řeší policie

Za poslední léta jde v Královéhradeckém kraji o první takový případ, řekla dnes ČTK mluvčí krajské policie Ivana Ježková. Kamion vyjel z Turecka a přes Makedonii, Srbsko, Maďarsko a Slovensko přijel do České republiky. Případ se stal v Lipovce na Rychnovsku.

"Vyskočili z nákladového prostoru návěsu makedonského kamionu a začali utíkat. Při ohledání návěsu kamionu policisté zjistili, že je poškozené jisticí lano. Jestli řidič umožnil převoz osob, či nikoliv, je předmětem dalšího šetření," uvedla Ježková. Podle ní policisté na zmapování trasy kamionu spolupracují s kolegy ze zahraničí.

Policie se případem zabývá pro podezření ze spáchání přečinu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice, kterého se dopustil dosud neznámý pachatel.

Co se zadrženými cizinci bude, ukáže další policejní vyšetřování. V úvahu přichází jejich předání podle readmisní smlouvy do státu, odkud přicestovali, případně jejich převoz do jednoho ze zařízení pro zajištění cizinců v České republice.

V průmyslové zóně Solnice - Kvasiny se závodem Škoda Auto nyní pracuje přes 12.000 lidí. V zóně je také řada dodavatelských firem.