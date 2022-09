Za první noc kontrol na hranicích policie zadržela přes 120 migrantů

Česko zahájilo kontroly na česko-slovenské hranici kvůli vysokému počtu uprchlíků, kteří přes ČR přecházejí do Německa a Rakouska. Policie bude kontrolovat 27 bývalých hraničních přechodů i zelenou státní hranici minimálně deset dnů.

"K tomuto času evidujeme přes 120 zadržených tranzitních nelegálních migrantů. Evidujeme také sedm převaděčů, kteří se snažili tyto migranty převézt, takže zatím se pořád ukazuje, že ten trend převozu migrantů tady je," řekl Majer Radiožurnálu.

V současné době podle Majera převažují mezi migranty Syřané, kteří se většinou dlouhodobě zdržovali v Turecku a nyní míří většinou do Německa. Občané Sýrie jsou z důvodu situace v Sýrii takzvaně nevyhostitelní. "Je jim vydáván příkaz k opuštění České republiky s dobou 30 dnů a jsou poučováni o tom, že pakliže chtějí zůstat na území České republiky, tak mají možnost přes vízum za účelem strpění," řekl ředitel cizinecké policie. Doplnil, že s převaděči probíhá trestní řízení a hrozí jim sazba odnětí svobody až do pěti let.

Vláda o dočasném zavedení kontrol rozhodla v pondělí večer. Na česko-slovenské hranici jsou od půlnoci policejní hlídky na 17 silničních, sedmi železničních a třech říčních přechodech. Turisté se nemohou volně pohybovat po stezkách a cestách, které vedou po státní hranici nebo střídavě na území obou sousedních zemí. Hrozí za to pokuty, na místě až do 5000 korun. Výjimku mají mít zemědělci, lesníci, myslivci či rybáři při výkonu své práce v příhraničí.

V první fázi podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) budou kontroly trvat deset dní, tedy do 8. října. Čas chce využít k jednání se slovenskou stranou, poté kabinet situaci vyhodnotí. Slovensko v úterý uvedlo, že rozhodnutí ČR respektuje. Ve středu ho ale slovenský premiér Eduard Heger kritizoval. Podle Rakušana není zavedení kontrol silový krok vůči Slovensku, cílem je dát převaděčským skupinám najevo, že pro ně existuje překážka. Ministr to dnes řekl na půlnočním briefingu v Hodoníně na hranici se Slovenskem.