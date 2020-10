Životní úroveň vlastní domácnosti hodnotí kladně 56 % Čechů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Do hodnocení hospodářské situace domácností v Česku se ekonomické důsledky koronavirové epidemie zatím příliš nepromítly. Za dobrou považovala v září životní úroveň vlastní domácnosti více než polovina obyvatel, zatímco opačný názor měla přibližně desetina lidí. Je to podobný výsledek jako ve stejném měsíci loňského roku, tedy půl roku před propuknutím epidemie v ČR. Vyplývá to z dnes zveřejněných výsledků průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR (CVVM).