Adform byl čtenáři časopisu Adweek vyhlášen "nejlepším DSP"

"Toto ocenění je dalším projevem důvěry od značek a agentur, které potvrzují, že jsme preferovaným programatickým partnerem," řekl John Piccone, regionální prezident společnosti Adform pro Ameriku. "Toto ocenění je skutečně poctou všemu neuvěřitelnému talentu a tvrdé práci našich týmů za posledních dvacet let."

Během jedenáctitýdenního hlasování přicházely hlasy od čtenářů časopisu Adweek, kteří patří k předním značkám a agenturám, s cílem určit vítěze soutěže Adweek 2022 Readers' Choice: Best of Tech Awards.

Ocenění Readers' Choice dokazuje, jak moc si reklamní a marketingová komunita cení společnosti Adform. Společnost Adform bude i nadále soustřeďovat úsilí směrem k výsledkům partnerů a klientů.

Toto uznání následuje po tom, co společnost Adform získala na začátku letošního roku několik prestižních ocenění za ID Fusion: Adform získal 2022 AdExchanger Awards za Best Identity Tech a Best Privacy Tech. Získala také ocenění The Drum's Digital Advertising Award a Campaign Tech Award v kategorii Best Response to Change. Získala také ocenění iF design award za User Experience v kategorii Communication UX, a to s aplikací Adform FLOW.