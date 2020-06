Česko digitální daň zruší po vytvoření nadnárodního řešen

Dodalo, že nakonec plánuje zavést daň nižší, místo sedmi pět procent, a její účinnost odložit až na počátek roku 2021. Daň by měla platit na národní úrovni do konce roku 2024.

Spojené státy prověřují daň z digitálních služeb některých zemí včetně České republiky. USA se již několikrát vyjádřily, že daň považují za diskriminační vůči americkým firmám a výsledkem přezkumu by mohla být odvetná cla. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na prohlášení Úřadu amerického obchodního zmocněnce (USTR).

Podle USTR se záležitost týká kromě České republiky Evropské unie a dále Rakouska, Brazílie, Indie, Indonésie, Itálie, Španělska, Turecka a Británie. Úřad požádal vlády těchto zemí o konzultace.

"Daňová politika je suverénní záležitostí každého státu. Zavedením digitální daně se Česká republika zařadí mezi rostoucí počet ekonomik, které aktivně řeší nerovnováhu mezi společnostmi vykonávajícími svoji činnost na bázi tradičních obchodních modelů, a společnostmi, které podnikají v rámci zcela nových obchodních modelů digitální ekonomiky," uvedlo MF. Jakmile bude řešení na úrovni OECD dosaženo, je ministerstvo financí připraveno národní úpravu zdanění zrušit. "Do té doby se na pozici České republiky nic nemění," dodal úřad.

MF dále upozornilo, že národní návrh na digitální daň nemá ambici cílit na konkrétní zahraniční společnosti, ale odstranit nerovnost mezi firmami, které generují zisk na území ČR, ale jejich daňové odvody jsou nesrovnatelně nižší oproti společnostem působícím v tradičních odvětvích.

Digitální daň se má vztahovat na internetové firmy v ČR s globálním obratem nad 750 milionů eur (téměř 20 miliard korun), které budou mít v tuzemsku roční obrat za uskutečněné zdanitelné služby minimálně 100 milionů korun. Týkat by se tak měla předních světových společností jako Google, Facebook, Amazon či Apple.

V polovině května sněmovní rozpočtový výbor opět přerušil projednávání vládního návrhu na zavedení digitální daně. Výbor už projednávání návrhu přerušil letos v únoru, a to do března, kdy ale tento bod vyřadil z programu. Doporučení Sněmovně by mohl vydat na dalším jednání 10. června.

ODS či TOP 09 jsou u digitální daně pro společný evropský postup

Předsedové poslaneckých klubů ODS Zbyněk Stanjura a TOP 09 Miroslav Kalousek se shodují, že daň z digitálních služeb by měla být zavedena na základě jednotného evropského postupu. Kalousek ČTK řekl, že pokud by si Česká republika daň stanovila samostatně, jistě by Spojené státy reagovaly odvetnými opatřeními, které by ČR bolely. Podle poslance KSČM Jiřího Dolejše je vyhrožování odvetnými cly ze strany USA konfrontační politikou, i podle něj by se ale Česko mohlo opřít o společný evropský postup. Všichni tři poslanci jsou členy sněmovního rozpočtového výboru.

Česko podle vládního návrhu plánuje sedmiprocentní digitální daň, která se má vztahovat na internetové firmy v ČR s globálním obratem nad 750 milionů eur (téměř 20 miliard korun), které budou mít v tuzemsku roční obrat za uskutečněné zdanitelné služby minimálně 100 milionů korun. Týkat by se měla předních světových společností jako Google, Facebook, Amazon či Apple. Podle návrhu má zákon vstoupit v účinnost 15. dnem po vyhlášení ve sbírce. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) se ale už dříve vyjádřila, že plánuje navrhnout snížení daně ze sedmi na pět procent. Musí to ale podle ní schválit koaliční rada. Účinnost daně chce posunout na počátek roku 2021.

"Jedná se o dlouhodobý postoj USA, není to překvapení. Proto ODS preferuje mezinárodní řešení digitální daně v rámci OECD nebo EU. Jednostranné zavedení digitální daně Českou republikou sice odstraní daňovou nespravedlnost, kdy zahraniční IT giganti u nás neplatí takřka žádné daně, ale současně může ohrozit naše úspěšné firmy, které exportují do USA," napsal ČTK Stanjura.

Také Kalousek nemá nic proti zavedení digitální daně jako takové. Česko by ji ale nemělo řešit samostatně, nýbrž společně s Evropskou unií. "Spojené státy si podle mého přesvědčení dobře rozmyslí obchodní válku s Evropskou unií, zatímco kdybychom si stanovili tu daň samostatně, byli bychom velmi snadným soustem. Mohli bychom si být naprosto jisti odvetnými opatřeními, která by velmi bolela, a digitální daň by mohla přinést více škody než užitku. Mluvím o našich exportérech," řekl ČTK.

"Vyhrožování odvetnými cly je konfrontační politika. Pokud nejsou USA schopny doložit diskriminaci, nebylo by dobré ustupovat, ale opřít se o společný evropský postup," napsal ČTK Dolejš.