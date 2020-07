Česko si drží čistou pozici. Z EU už letos dostalo o 50,1 miliardy víc, než zaplatilo

Nárůst čisté pozice je letos v pololetí podle MF způsoben především vyššími příjmy ČR z fondů EU, včetně dodatečných zálohových plateb v souvislosti s reakcí na pandemii koronaviru. ČR v pololetí obdržela z unijního rozpočtu 82,1 miliardy korun a odvedla do něj 32 miliard korun. Česko tak zůstalo stejně jako v předchozích letech čistým příjemcem peněz z EU.

Příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti činily v pololetí 52,4 miliardy korun a na Společnou zemědělskou politiku ČR získala 29,7 miliardy korun.

Celkově od vstupu do EU v květnu 2004 tak ČR do konce června zaplatila do rozpočtu EU 648,8 miliardy korun a získala z něj 1,51 bilionu korun. Celkem Česko dosud získalo z EU o 859,9 miliardy korun více, než do něj odvedlo.

Stejně na tom jsou podle posledních údajů Evropské komise z roku 2018 země, které vstoupily do EU v roce 2004 s Českem. Naopak objem odvodů nad příjmy převažuje u původních zemí EU, jako jsou Německo, Francie, Itálie nebo Velká Británie.

V roce 2018 bylo největším přispěvatelem do unijního rozpočtu Německo, které odvedlo o 13,4 miliardy eur (zhruba 338 miliard Kč) více, než z něj dostalo. Největším příjemcem peněz bylo Polsko, které získalo z rozpočtu EU o 12,3 miliardy eur víc (zhruba 310 miliard korun), než do něj odvedlo.