V původní deklaraci z jara letošního roku se společnosti zavázaly k dodržování pravidel, která mají přispět ke kultivaci prodeje energií v Česku. Radní ERÚ Ladislav Havel dnes uvedl, že za 11 měsíců letošního roku řešil ERÚ 13.165 podání, meziročně o 5,3 procenta více. Podle úřadu stále přibývá problémů a podání v souvislosti s aukcemi energií a se zprostředkovateli. Podání může být stížností, ale i dotazem či žádostí o zjištění informace.

7 pravomocných a 5 nepravomocných pokut od @ERU_alert spotřebitele před energetickými šmejdy ani při dobré vůli neochrání. Proto @SOCR_CR a @ProuzaTomas zpřísňuje #Deklaraci. Už ne jen výzva, ale funkční samoregulační platforma pro důvěryhodné dodavatele. #kdyzchybilegislativa pic.twitter.com/5EUQRXhPVI — Michal Dolana (@MichalDolana) December 11, 2019

Úřad dnes dále sdělil, že kvůli jednání v neprospěch spotřebitelů se uskutečnilo nebo uskutečňuje 15 sankčních správních řízení, které se dotýkají 300.253 spotřebitelů. ERÚ letos pravomocně udělil v těchto řízeních sedm pokut v celkové výši 4,55 milionu Kč, nepravomocně v dalších pěti řízeních 8,09 milionu Kč.

Zprostředkovatele energií kontroluje ČOI. Její mluvčí Jiří Fröhlich řekl, že inspekce během prvních tří čtvrtletí prověřila 28 subjektů a pouze ve třech případech nezjistila porušení zákona. Nejvyššími pravomocnými pokutami je podle něj milionová pokuta pro společnost Regionální energie a 900.000 Kč pro firmu Centrální výběrová řízení.

Budoucí signatáři materiálu představeného dnes SOCR ČR mimo jiné slíbí, že mezi sebou budou sdílet výpovědní lhůty, nebudou se zákazníky uzavírat smlouvy se závazkem delším než 36 měsíců nebo že nový dodavatel bude zákazníka dostatečně dopředu informovat o uzavření smlouvy a datu zahájení dodávky.

Novou verzí deklarace se dodavatelé také zavážou kontrolovat způsob prodeje u zprostředkovatelů a v případě zjištění neetických praktik budou mít za povinnost požadovat okamžitou nápravu či případně ukončit s daným zprostředkovatelem spolupráci.

Náměstek ministerstva průmyslu a obchodu René Neděla dnes ČTK řekl, že novelu zákona, která záležitost řeší, projedná v lednu opět Legislativní rada vlády. Kdy by mohla začít platit, odhadovat nechtěl. "Chtěl bych, aby to bylo co nejdříve," podotkl.

K původní deklaraci se přidalo 30 firem, které pokrývají přes 80 procent trhu. U nové verze bude novinkou, že se k ní budou moci připojit dodavatelé elektřiny a plynu výhradně poté, co jejich žádost schválí SOCR ČR.

Dodavatelé oslovení ČTK novou verzi deklarace většinou vítají. "Nejdůležitější ale je, aby co nejrychleji prošla novela zákona, která zajistí větší ochranu pro všechny spotřebitele. Samoregulace a snaha samotných dodavatelů trh kultivovat je chvályhodná a přínosná, ale není dostačující," řekl mluvčí ČEZ Roman Gazdík. "Deklarace jde správným směrem, podpoří poctivé a profesionální dodavatele a pomůže ukázat prstem na vykuky," sdělil mluvčí Centropolu Aleš Pospíšil.

Podle mluvčí Bohemia Energy Hany Novotné získají spotřebitelé díky deklaraci jednoduché vodítko pro výběr poctivého dodavatele energií. David Konvalina z innogy Energie míní, že se ze zprostředkování smlouvy na prodej elektřiny nebo zemního plynu stal pro takzvané šmejdy mimořádně výhodný byznys. "Deklarace svazu obchodu jako první vedla k tomu, že si klíčoví obchodníci společně začali všímat zprostředkovatelů a jejich chování," dodal.