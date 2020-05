Do Temelína míří kamion dlouhý 54 metrů, veze separátor

Energetici vymění dva separátory letos na druhém bloku, jehož dvouměsíční odstávka začne 12. června. Dva nové separátory zvýší výkon elektrárny o jednotky megawattů elektrických (MWe). ČTK to dnes řekl temelínský mluvčí Marek Sviták.

Elektrárna je v druhé polovině plánované odstávky prvního bloku, jež začala 13. března a měla by trvat dva měsíce. Temelín letos na dva měsíce odstaví i druhý blok, podle plánu od 12. června. V roce 2021 vymění elektrárna separátory na prvním bloku.

Podle energetiků je náklad největší přepravou firmy ČEZ do jaderných elektráren od stavby Temelína. Náklad vyrazil z Bratislavy v pondělí o půlnoci. Firma Rádl, která přepravu zajišťuje, musela získat dvě desítky souhlasných stanovisek a povolení od úřadů. Do Temelína by měl separátor, který je 32,8 metru dlouhý a váží 195,6 tuny, dorazit 9. května. Kamion pojede pouze v noci. Dva dny stráví na Slovensku, tři na silnicích v ČR.

"Půjde o technicky náročnou akci, ale výsledkem by měl být vyšší výkon (elektrárny), aniž bychom spotřebovali více paliva. Z ekologického pohledu to přinese roční úsporu jednotek tisíc tun oxidu uhličitého," uvedl člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.

Separátor veze souprava, jež má 18 náprav, na každé je osm kol vedle sebe. Hlavní soupravu doprovází šest doprovodných aut a jedno policejní. Jeden most, pod nímž souprava projede, podepřou stavaři ocelovou konstrukcí. V některých místech pojede souprava rychlostí jen pět kilometrů v hodině. "Detailní harmonogram jízdy odsouhlasila policie a po celé trase se mu přizpůsobila také veřejná hromadná doprava," uvedl Jiří Dědič ze společnosti Rádl.

Temelín je největší výrobce elektřiny v zemi, kryje zhruba pětinu domácí spotřeby. ČEZ spustil elektrárnu v prosinci 2000. Loni vyrobil Temelín 15,76 terawatthodiny (TWh) elektřiny, letos od začátku roku 5,1 TWh.