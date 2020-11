Havlíček: Přes státní podporu se dají očekávat krachy firem

Zasažené obory, stejně jako návazná odvětví, mají podle Havlíčka v současné době nárok na státní pomoc. Kompenzovat je ovšem možné částečně náklady, nikoliv ušlé zisky. Krize tak může vygenerovat větší množství krachů, například u firem, které mají úvěry, řekl.

Stát nebude mít trvale prostředky, aby zasažené firmy podporoval. Především podnikatelé závislí na turismu se mohou déle potýkat s problémy. Přesto se podle Havlíčka není třeba obávat vyšší míry nezaměstnanosti. Míru zaměstnanosti drží zejména průmyslu a stavebnictví a tyto obory relativně dobře fungují. "Není to tedy o tom, že bychom dneska chtěli někoho sunout z restaurací do průmyslu," uvedl dále.

Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy vláda nepřipravila podporu pro druhotně zasažené firmy jako například prádelny. Svaz podle něj sepsal návrh pomoci a řeší ho s Havlíčkem.

"Bylo by mi velmi líto, kdyby jediný takto sekundárně zasažený, kdo by dostal pomoc, tak by byli velcí potravináři. Tam už vláda schválila, že každý, kdo má pokles obratu o pouhých 25 procent, což je v současné situaci spíše zázrak, že je to tak málo, tak bude mít nárok na poměrně masivní kompenzace," uvedl. Doplnil, že by ale nedávalo smysl, aby velcí potravináři dostali podporu a třeba prádelny ne.

Podnikatelé, kteří museli kvůli vládním opatřením proti koronaviru uzavřít nebo výrazně omezit provoz, mohou žádat o příspěvek na komerční nájem za třetí čtvrtletí. Prodloužen byl do konce roku také program na podporu zaměstnanosti Antivirus. Živnostníci ze zasažených odvětví mají nárok na tzv. kompenzační bonus, tedy 500 korun na den. Využít mohou odklad úhrad DPH, daně z příjmu a silniční daně do konce roku.