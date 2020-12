Hrozí kolaps dopravy mezi EU a Británií. Kolony budou měřit desítky kilometrů, tvrdí Česmad

Aktualizováno 16:40 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Naděje na to, že by doprava mezi Británií a Evropskou unií po Novém roce fungovala jako doposud, už není žádná. Dnes to ČTK v reakci na to, že se EU s ostrovním státem nedohodla, řekl mluvčí sdružení dopravců Česmad Bohemia Martin Felix. Vyjednávání o podobě dohody budou pokračovat i přes noc, ačkoli stále přibývají signály, že nejspíš skončí krachem.