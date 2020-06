Jak spořit na stáří? Ministerstvo financí chce zavést účet dlouhodobých investic

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministerstvo financí předložilo vládě návrh zavést na českém finančním trhu tzv. účet dlouhodobých investic, který by měl být daňově zvýhodněn podobně jako penzijní či životní pojištění a zároveň by měl být jejich alternativou. Vyplývá to z návrhu zákona, který ministerstvo poslalo k připomínkám.