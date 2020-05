Kdy se v Dole Darkov obnoví těžba, není jasné. Prioritou je zdraví zaměstnanců

Firma v dole v pátek přerušila těžbu kvůli nákaze nemocí covid-19, která se tam šíří od předminulého týdne. Mluvčí zdravotnické záchranné služby Lukáš Humpl ČTK sdělil, že dnes v Darkově skončilo plošné odebírání vzorků zaměstnanců, v nejrozsáhlejší akci v Česku se testuje 2450 lidí.

"Těžba neprobíhá, ale Důl Darkov je v provozu. Jeho provoz je omezen na bezpečnostní minimum. Ostatní doly normálně jedou," řekla mluvčí.

Ředitel provozu OKD David Hájek v neděli uvedl, že v podzemí se pohybuje 150 zaměstnanců, kteří zajišťují bezpečný chod dolu. Chattová řekla, že počet lidí v dole se mění s ohledem na aktuální situaci.

Zaměstnanci v dole kontrolují větrání nebo čerpání vody. "Dělají se také nezbytné věci spojené s bezpečností dolu, třeba zajišťují pracoviště proti požáru," řekla mluvčí.

Hejtman Ivo Vondrák (ANO) dnes řekl, že Důl Darkov není možné úplně zavřít, protože by to znamenalo zavření celého OKD. Minimum prací na dole je podle něj nezbytné, protože kvůli provázanosti dolů by se jeho úplné odstavení projevilo i na fungování dalších šachet.

Mluvčí moravskoslezské zdravotnické záchranné služby Lukáš Humpl sdělil, že dnes v 15:00 na Dole Darkov skončilo plošné odebírání vzorků zaměstnanců. Dělalo se v několika fázích, prvních téměř 800 lidí bylo otestováno v pondělí a úterý. S testováním pomáhaly i mobilní týmy vojáků. "Jednalo se o dosud nejrozsáhlejší akci tohoto druhu v České republice - na přítomnost onemocnění covid-19 bylo otestováno celkem 2450 osob," uvedl Humpl. Všechny vzorky ještě nejsou vyhodnocené.

Ředitelka Krajské hygienické stanice v Ostravě Pavla Svrčinová dnes řekla, že v souvislosti s ohniskem v Dole Darkov hygienici evidují zatím 221 nakažených. Jde především o zaměstnance dolu a jejich příbuzné. Mezi nakaženými byli i čtyři pracovníci firem, které na šachtě zajišťují například úklid, a také tři pracovníci z Dolu ČSM-Jih a jeden z Dolu ČSA, všichni ale mají vazbu na Důl Darkov. Vondrák řekl, že to zatím nevypadá na to, že by bylo nezbytně nutné dělat jiná plošná opatření i v dalších dolech.

Zvýšená bezpečnostní opatření jsou v celém OKD, ale pro Důl Darkov jsou ještě přísnější. Zaměstnanci z Darkova se nepřesouvají na jiná pracoviště, z čtyřsměnného se tam přešlo na třísměnný provoz a firma zkrátila pracovní dobu, aby se horníci z jednotlivých směn nepotkávali. V dolech na Karvinsku pracuje celkem zhruba 8400 lidí.