Koruna je teď nejsilnější od dnů před invazí, prudce zpevňuje také rubl

Ruská měna v reakci na průběh mírových jednání citelně zpevnila. Vůči dolaru pod úroveň kursu 84 rublů za dolar – byla tak dokonce silnější, než je její uzavírací úroveň z letošního 24. února, kdy Rusko invazi na Ukrajinu zahájilo.

Zpevňuje ovšem také česká koruna. Česká měna vůči euru dnes zhodnotila až pod úroveň 24,43, vyplývá z dat Bloombergu. Ocitla se tak na celkově nejsilnější úrovni vůči euru za celé období dokonce od letošního 22. února. Koruna tak zhodnotila na silnější úroveň, než kde uzavírala poslední dva dny před zahájením invaze.

Americký dolar se dnes propadá proti rublu o zhruba deset procent, pod úroveň kursu 84,00. Rubl je tak slabší jen o necelá tři procenta než v předvečer invaze. Investory neodrazuje ani dnešní zpráva, že Rusko nabízí odkup svých dolarových dluhopisů v objemu dvou miliard dolarů, ale jen v rublech. Nechce či nemůže příslušný úrok, splatný již příští týden, vyplácet v dolarech. Pokud by investoři na nabídku odkupu nepřistoupili a Rusko skutečně vyplatilo úrok v rublech, považovala by to mezinárodní finanční komunita v čele s ratingovými agenturami za bankrot.

Rubl kromě nadějného vývoje stran války na Ukrajině podporují také rázná opatření, jimiž Kreml v minulých týdnech zareagoval na západní sankce. Ruští občané v jejich důsledku mají zakázáno rublu se zbavit nákupem deviz. Cizinci zase mají zakázáno rublu se zbavit prodejem ruských akcií. A konečně, ruští vývozci, včetně exportérů plynu a ropy, mají nakázáno za osmdesát procent deviz povinně koupit právě rubly.

Trh s rublem je tak značně zmanipulovaný podobně jako trh s korunou na sklonku socialismu. Například v lednu 1989 v tehdejším Československu se oficiálně uváděl kurs 1 USD = 14,30 Kčs. Ale ve skutečnosti, na „černém trhu“, byl kurs kolem 43,50 Kčs za dolar.