Lidé zatím odevzdali pětinu daňových přiznání, úřední hodiny budou rozšířeny

Loni správa evidovala za rok 2018 zhruba 2,8 milionu daňových přiznání k daním z příjmů. Z toho 2,3 milionu od fyzických osob a 485.000 od firem. Obdobný počet očekává i letos.

Češi mohou daňové přiznání podat více způsoby. Přiznání lze podat v listinné podobě osobně na podatelnách finančních úřadů, poštou nebo elektronicky. Povinně elektronicky musí podání učinit všichni, kteří mají datovou schránku.

Je tu pravidelná pondělní statistika. 📊

Aktuálně bylo odevzdáno 🔸 568 336 🔹 přiznání k dani z příjmů.

🔹 FO 🔹 495 892

🔸 PO 🔸 72 444 pic.twitter.com/RumSr91H5H — Finanční správa ČR (@financnisprava) March 9, 2020

Poplatníci, kteří si zvolí osobní odevzdání na finančním úřadě či územním pracovišti, mohou využít rozšířené úřední hodiny. Letos budou od 23. března do 31. března otevřeny podatelny všech finančních úřadů a územních pracovišť od 08:00 do 17:00. Poslední den, 1. dubna, od 8:00 do 18:00. Pracovníci Finanční správy i letos vyjíždějí do vybraných obcí.

Zároveň je k dispozici zjednodušený formulář přiznání k dani z příjmů fyzických osob na dvě stránky, který mohou vyplnit a odevzdat ti, kteří měli v roce 2019 příjmy jen ze závislé činnosti od zaměstnavatele. Ti, kdo měli navíc příjmy například z pronájmu či jiné zdanitelné příjmy, musí použít čtyřstránkový formulář.

V případě, že se podání daňového přiznání opozdí o pět pracovních dnů, sankce nehrozí. Následné sankce za každý den prodlení činí 0,05 procenta ze zaplacené daně. Maximální postih je pět procent z daně či 300.000 Kč. Pokud daňové přiznání není odevzdáno vůbec, a to ani po výzvě úřadu, pokuta je minimálně 500 korun.