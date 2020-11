Na pomoc veletrhům a eventům má jít 600 milionů, dotační program je hotov

Výzva k programu by měla být zveřejněna do konce roku. Se spuštěním příjmu žádostí se počítá do 18. ledna. Vyplývá to z materiálů, které má ČTK k dispozici. Návrh by měla v pondělí projednat vláda.

Kompenzace mají pomoci veletržním správám, organizátorům a realizátorům veletrhů, provozovatelům kongresových center s alespoň jedním sálem pro minimálně 500 lidí, organizátorům kongresů a konferencí a dalším realizačním, produkčním a eventovým společnostem. Nesmí jít o firmy patřící pod kraj či město. Žadatel nesmí mít k 30. listopadu nedoplatky ve vztahu k veřejnému rozpočtu nebo zdravotní pojišťovně, půl roku od poskytnutí dotace nesmí ukončit stávající podnikatelskou činnost. Přijetím dotace se vzdá uplatňování nároků na náhradu vzniklé škody za období březen až říjen.

Žadatel bude mít nárok na příspěvek 50 procent ztráty za třetí až desátý měsíc tohoto roku snížený o získané dotace z dalších programů veřejné podpory, tedy například COVID nájemné, COVID kultura, ale také program podpory zaměstnanosti Antivirus. Maximální výše dotace bude 21 milionů korun. Program musí schválit Evropská komise.

Veletržní a kongresový průmysl je podle MPO jedním z nejvíce zasažených oborů pandemií koronaviru a souvisejícími vládními opatřeními. Obnova bude podle resortu obtížná. "Zákaz hromadných akcí byl vyhlášen jako první a lze počítat s tím, že v rámci uvolnění omezujících mimořádných opatření bude patřit k posledním," uvedlo MPO v materiálech na vládu.

Úřad dále upozornil na to, že na odvětví jsou navázány stovky firem, které se podstatně podílejí na zaměstnanosti. Veletržní, kongresový a eventový průmysl realizuje ročně celkové tržby osm až deset miliard korun. Technické služby v tomto odvětví mnoho českých firem poskytuje v zahraničí a letos jim podnikání bylo znemožněno. Resort odhaduje, že od března do října se obrat v oboru propadl o 70 až 90 procent.

Podle studie Economic Impact pro agenturu CzechTourism a Českou eventovou asociaci spotřeba, tedy útraty účastníků a za účastníky kongresového, veletržního a eventového průmyslu, může letos kvůli krizi klesnout o více než 71 procent, propad může být přes 100 miliard korun. Současná situace ovlivní také zaměstnanost v odvětví. Za běžné situace by na plný úvazek letos zaměstnalo zhruba 160.000 lidí. Ohroženo je až 71 procent z nich.