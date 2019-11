Vyplývá to z pracovní verze dokumentu, ze které dnes citují Hospodářské noviny (HN) a DeníkN. Materiál, který má ČTK k dispozici, počítá s tím, že do investic půjde do roku 2030 celkem 2,8 bilionu korun, převážná část do dopravy.

Andrej Babiš loni uvedl, že Národní investiční plán zahrnuje přes 17.000 projektů za 3,45 bilionu korun na roky 2019 až 2030. Resorty pak podle dokumentu dostaly za úkol své strategické projekty uzpůsobit mimo jiné "absorpční kapacitě trhu" . "Výsledkem byla nová Mapa investičních preferencí, která vznikla v tomto roce. Absolutní objem prostředků nutných pro deklarované strategické investice dle sběru provedeného v roce 2019 se snížil na 2,8 bilionu korun," stojí v dokumentu.

Pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík v HN upozornil, že škrty se dotkly především ministerstev vedených sociální demokracií "Naopak nechali investice na ministerstvech pod hnutím ANO," uvedl. Do investic v působnosti ministerstva práce se tak například má místo 76 miliard korun investovat šest. Víc než tři čtvrtiny výdajů se v dokumentu týkají dopravy, jejich hodnota celkem činí přes 2,1 bilionu. Následuje ministerstvo životního prostředí s investicemi za 125 miliard. Vláda celkově do národního plánu zařadila 17.000 investic. Několik stovek z nich označuje za strategické.

Pracovní verze plánu detailně neřeší, kde stát peníze na projekty vezme, ani to, které investice budou mít prioritu. "Plán není svázán možnými zdroji financování. Definování jednoznačných pravidel managementu přípravy projektů může veřejné investory motivovat systematicky připravovat strategické projekty," uvádí dokument. Plán by podle představ vlády mohl přispět k vhodnému usměrňování ekonomického cyklu. "Především v období recese může vyvážený plán pomoci k okamžitému řešení, a to zvýšením aktivity fiskální politiky," stojí v materiálu.

Vláda chce podle dokumentu změnit pohled na financování veřejných investic. "Je nezbytné, abychom v oblasti veřejných investic nehledali pouze dotační zdroje, ale abychom projektům hledali privátní způsoby financování," uvádí dokument. Zmiňuje například partnerství privátního a veřejného sektoru formou PPP projektů, úvěry komerčních bank a privátní kapitál.

Dokument vznikl na základě krajských výjezdů bývalé menšinové vlády ANO a požadavků resortů, obcí a krajů. DeníkN upozornil, že v plánu je zhruba polovina z projektů, které Babiš při návštěvách regionů slíbil. V dokumentu je tak například dobudování dálnic D3, D11 a D35, naopak ze seznamu strategických projektů vypadly modernizace letišť v Karlových Varech a Ostravě a železniční spojení Liberce s Prahou. Ve strategickém plánu nejsou ani slibované skokanské můstky ve Frenštátu pod Radhoštěm, rychlobruslařská hala, Velké kino ve Zlíně, uvádí deník.

Plán také neobsahuje rozšíření Letiště Václava Havla v Praze za 16 miliard korun, které oznámil Babiš před dvěma týdny, upozornil DeníkN. Nemluví se v něm ani o kanálu Dunaj-Odra-Labe, který dlouhodobě propaguje prezident Miloš Zeman, a zmíněna není ani vládní čtvrť, do které by chtěl Babiš sestěhovat některá ministerstva roztříštěná v palácích v centru metropole. Projekt zatím brzdí neshody Babiše s Prahou o tom, co by mělo hlavní město dostat za nejvhodnější pozemky v Letňanech.

Dokument počítá se zřízením Rady vlády pro veřejné investování a tzv. Státní expertizy, která by měla být zařazena pod ministerstvo pro místní rozvoj.