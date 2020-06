Názory na paneláky jsou v Česku rozporuplné, v "králíkárnách" bydlí tři miliony lidí

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Od 50. let minulého století do roku 1995 bylo v Česku postaveno zhruba 80.000 panelových domů s 1,2 milionu bytů, ve kterých žijí asi tři miliony obyvatel. Byly stavěny v rámci centrálně řízené bytové výstavby, která byla z velké části zajišťována bytovými družstvy. V rozhovoru s ČTK to uvedl ředitel metodického odboru Svazu českých a moravských bytových družstev (SČMBD) Martin Hanák.