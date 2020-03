Nezaměstnanost v ČR s příchodem jara zřejmě ještě klesne, soudí analytici

Nezaměstnanost v Česku v únoru po dvou měsících růstu klesla na 3,0 procenta. Počet lidí bez práce klesl proti lednu o téměř tři tisícovky na 227.369, což je nejnižší únorová hodnota od roku 1997. V lednu byl podíl nezaměstnaných 3,1 procenta. Volných míst letos v únoru přibylo proti lednu o přibližně 10.000 na 351.624.

"V dalších měsících by měla míra nezaměstnanosti dále klesat díky příznivým sezónním faktorům s tím, jak se s příchodem jara více rozjedou práce v zemědělství, stavebnictví či cestovním ruchu. V průběhu roku ale může na českou ekonomiku dopadnout zpomalení globálního hospodářského růstu souvisejícího s koronavirem a meziroční pokles míry nezaměstnanosti se může obrátit směrem k růstu," uvedl hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč.

Pokles nezaměstnanosti v únoru není podle ekonoma ČSOB Petra Dufka překvapení. "Spíše je už pravidlem, že poté co se na přelomu roku lidé hlásí na úřady práce, tak od února se zase část z nich s rozběhem sezónních prací do zaměstnání postupně vrací. Nakonec to uvidíme i v dalších dvou měsících, kdy se opět rozběhnou práce ve stavebnictví, zemědělství a v některých službách," uvedl.

🇨🇿| Méně nezaměstnaných, více práce



V únoru se podle očekávání snížila nezaměstnanost v ČR na 3 %. I když ekonomika zpomaluje a firmy v průmyslu už začaly redukovat stavy zaměstnanců, na trhu práce se zatím nic moc nemění.



Petr Dufek🔎https://t.co/BD6AyF6oaQ pic.twitter.com/MfMGzWwTum — Analytici ČSOB (@AnalyticiCSOB) March 9, 2020

Hlavní ekonom Unicredit Bank Pavel Sobíšek počítá v březnu s dalším snížením podílu nezaměstnanosti na 2,9 procenta. Další měsíce jsou podle něj při odhadech zatíženy nejistotou související s šířením koronaviru. "Dopady na trh práce ale přijdou až se zpožděním za jinými makroekonomickými ukazateli," dodal.

"V souhrnu situace na pracovním trhu zůstává na začátku letošního roku i nadále příznivá s vysokým počtem nabízených volných pracovních míst, který výrazně převyšuje počet nezaměstnaných. Míra nezaměstnanosti v Česku je rovněž stále suverénně nejnižší v rámci zemí Evropské unie," uvedl analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák.

Vzhledem ke zpomalení ekonomiky čeká ekonom Komerční banky Michla Brožka pro letošek mírný nárůst nezaměstnanosti na tři procenta po loňských 2,8 procenta. Pokud by epidemie koronaviru měla významnější dopad do ekonomiky, mohl by být podle něj nárůst nezaměstnanosti vyšší.

"Na základě poptávky našich inzerentů jsme zaznamenali stále se zvyšující zájem o pozice operátorů výroby či skladníků. V technických oborech jsou nejžádanější zkušení IT odborníci, kteří se těší z nadstandardního finančního ohodnocení a mnoha pracovních benefitů," uvedl ředitel pracovního portálu JenPráce.cz Radovan Hypš.