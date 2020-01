OKD vyměnilo vedení, novým výkonným ředitelem je Radim Tabášek

Tabášek je absolventem Vysoké školy báňské, oboru Důlní měřictví na Hornicko-geologické fakultě. Do OKD nastoupil po ukončení studia v roce 1990 a s výjimkou čtyř let, kdy byl báňským inspektorem Obvodního báňském úřadu Ostrava, v podniku působí dosud. "V OKD mimo jiné pracoval jako ředitel pro restrukturalizaci, ředitel pro rekultivace a IT, personální ředitel, ředitel pro rozvoj revíru a do svého jmenování jako manažer Centra rekultivací a pozemků," uvedl mluvčí OKD Ivo Čelechovský.

Ve státní firmě nastaly i další personální změny. Novým ředitelem provozu se od 1. ledna stal dosavadní závodní Dolu Darkov David Hájek. Ve funkci nahradil Zbyška Folwarczného. Novým závodním Dolu Darkov byl současně jmenován Luboš Dúbravka.

Heřman byl výkonným ředitelem zhruba sedm měsíců a byl odvolán 30. prosince, a to i z funkce předsedy představenstva. Novou předsedkyní se 31. prosince stala Vanda Staňková.

Premiér Andrej Babiš na konci roku řekl, že OKD za rok 2019 skončí ve ztrátě několik stovek milionů korun. V roce 2018 měla společnost čistý zisk 1,29 miliardy korun, v roce 2017 to byly 3,4 miliardy. Důvody loňské ztráty jsou podle Babiše nižší výkupní cena uhlí i následky neštěstí v podzemí Dolu ČSM-Sever v předloňském prosinci.

Před loňskými Vánoci se OKD stalo terčem hackerského útoku, kvůli kterému musela firma přerušit těžbu. Škody zatím nevyčíslila, podle dřívějšího vyjádření ale zřejmě nebudou velké, protože o svátcích se v dolech stejně těžit nemělo. Těžba byla obnovena 27. prosince.

Těžební společnost OKD je jediným producentem černého uhlí v Česku. Uhlí těží na Karvinsku v dolech ČSA, Darkov, ČSM-Sever a ČSM-Jih. Doly ale v příštích letech čeká postupný útlum. Majitelem společnosti je od roku 2018 prostřednictvím podniku Prisko stát. I s pracovníky dodavatelských firem nyní v dolech na Karvinsku pracuje zhruba 8500 lidí.