Průzkum: Firmy kvůli koronakrizi omezí investice jen dočasně, víc vloží do IT

Vyplývá to z průzkumu poradenské společnosti KPMG Česká republika mezi 570 respondenty.

Z průzkumu, jehož výsledky má ČTK k dispozici, dále vyplývá, že pokles obratu v důsledku krize očekává 72 procent společností. Dopadů se nejvíce obávají živnostníci, malé a střední firmy a společnosti s výhradním zaměřením na export zboží či služeb do zahraničí. Velká část podnikatelů však vnímá krizi podle Tomáše Potměšila z KPMG jako novou příležitost.

Do IT nebo online technologií chce v reakci na krizi objem investic zvýšit 17 procent firem, více prostředků do zlepšení zákaznické zkušenosti plánuje 16 procent podniků. Společnosti nechtějí ztratit zaměstnance. "Zároveň ale musí dbát na maximální nákladovou a finanční disciplínu. Výsledkem krize by tak mělo být podnikatelské prostředí lépe připravené na potenciální další hospodářské výkyvy a lépe přizpůsobené moderním trendům," uvedl Potměšil.

Pokud by krize trvala déle, měla by podle Potměšila na investiční plány firem větší dopad, než jaký lze v současné době odhadovat. Komplikací by mohlo být i hůře dostupné financování projektů ze strany bank, které v současnosti zástupci českých firem pociťují ve větší míře, než tomu bylo v minulých letech, řekl.

Průzkum dále ukázal, že větší finanční rezervu si chtějí trvale udržet zhruba dvě pětiny firem, 35 procent společností hodlá dlouhodobě zvýšit tlak na hledání možných úspor. Zajistit si dodavatele v tuzemsku a Evropské unii si trvale chce 18 procent respondentů.

Náklady v oblasti lidských zdrojů firmy redukují zmrazením výše platů a odložením povyšování, snižováním či rušením povinných benefitů nebo zvýšením počtu dnů dovolené. Většina firem dočasně přerušila nábor nových zaměstnanců. Změnit zaměstnanecké smlouvy, aby bylo možné operativně reagovat na případnou další krizi, plánuje trvale desetina firem.

Propad obratu kvůli krizi očekávají firmy v rozmezí od 11 do 40 procent, tři ze čtyř společností se chystají čerpat z finančních rezerv. Odběratelé platí pozdě nebo žádají odklad splatnosti v 58 procentech případů, platbu po splatnosti v průzkumu přiznalo 42 procent firem.