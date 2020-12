Rohlik.cz otevřel v P3 Prague Horní Počernice své druhé pražské distribuční centrum

„E-commerce v současné chvíli patří k nejperspektivnějším odvětvím a jsem moc rád, že Rohlik.cz zahájil distribuci z našeho parku právě v době, kdy je tolik zapotřebí,“ říká Daniel Kubizňák, ředitel pronájmů a vývoje v P3. Na nové adrese si Rohlik.cz pronajal 10 000 m2 v nově postavené hale, která mimochodem dovršila výstavbu jednoho z největších průmyslových parků u nás. Jeho poloha s napojením na D10 i centrum města je pro rychlé zásobování ideální.

„Naše kapacita se postupně zvýší na dvounásobek, čímž Rohlik.cz pokryje nárůst objednávek jak z Prahy, tak z dalších měst v Čechách,“ říká Aleš Malucha, provozní ředitel Rohlik.cz. Firma v novém distribučním centru využila to nejlepší, co se jí osvědčilo v původním skladu v Liboci, a zároveň vyzkouší celou řadu novinek. Předně větší zapojení automatizace. „Stroje a technika pomůžou už při vychystávání zboží i přípravě rozvozových tras. To se doposud děje ručně a je to kapacitně náročné,“ vysvětluje Aleš Malucha. V plánu je využívání systémů goods to man, které přivezou zboží za skladníkem, místo toho, aby skladníci obíhali jednotlivé regály. Následovat bude automatická konsolidace, kterou už Rohlik.cz testuje v Liboci.

Rohlik.cz je důkazem, že v oblasti potravin může on-line prodej potravin směle konkurovat kamenným obchodům. Byla by však chyba myslet si, že se prodejní plocha jednoduše přemístí do skladu. Jeho uspořádání se musí nutně uzpůsobit sortimentu. „Zázemí pro e-shop má svá specifika, tím spíš, když se jedná o potraviny. Při rozmísťování regálů je potřeba myslet na spoustu faktorů, vedle provozních toků je to hlavně světlo, ventilace a teplota, zejména v kontextu chlazeného a mraženého zboží. K tomu všemu je nutné připočítat zcela zásadní prostor pro vychystávání zboží a přípravu k distribuci,“ vysvětluje Daniel Kubizňák. Rohlik.cz rovněž plánuje vlastní pekárnu a nářezové centrum.

Čas na důmyslné promyšlení vnitřního uspořádání získal provozovatel e-shopu s potravinami díky tomu, že si halu pronajal ve velkém předstihu. „Už loni jsme si uvědomili, že pokud chceme růst, musíme zásadně rozšířit kapacitu. Vzhledem k tomu, že původní distribuční centrum máme v západní části Prahy, hledali jsme lokace na východě. Potřebovali jsme rozlohu alespoň 10 000 m2 a na přelomu roku se právě dokončila nová hala v P3 Prague Horní Počernice. Pronajali jsme si ji už v předstihu, protože jsme o tak velké a dobře dostupné prostory skutečně stáli,“ potvrzuje Aleš Malucha. S prvními závozy nákupů zákazníkům se začalo na podzim. Pronájem zprostředkovala 108 Agency.

P3 Prague Horní Počernice patří s rozlohou 40 hektarů k největším a zároveň nejmodernějším průmyslově logistickým parkům. Díky skvělé poloze mezi D10 a pražským okruhem je oblíbený mezi e-commerce společnostmi, dobrá dostupnost městské hromadné dopravy nahrává také výrobním firmám. Blízké obchodní centrum na Černém mostě zvyšuje atraktivitu parku pro firmy z oblasti retailu, mnohé z nich si zde zřídily i své showroomy. Největšími nájemci parku jsou společnosti Alimpex Food, Alza, Coca-Cola, MailStep, Footshop, HP Tronic, IKEA, Mall, MD logistika, Sécheron Tchequie, Petcenter, PNS, RTR a Wavin Ekoplastik.