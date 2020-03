Schillerová chystá novelu zákona o rozpočtu. Schodek vzroste o desítky miliard

Podle informací ČTK by měl schodek rozpočtu stoupnout o desítky miliard korun. Návrh bude dále počítat s úsporami a přesunutím peněz z fondů Evropské unie.

Schodek chce ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) pokrýt běžnou emisní činností, tedy vydáním státních dluhopisů.

V řádu dnů předložím novelu Zákona o státním rozpočtu na rok 2020. Počítám s úsporami, redistribucí evropských peněz a nevyhnutelně i s vyšším schodkem. Ten pokryjeme běžnou emisní činností, neboť Česká republika stále platí za jednoho z nejbonitnějších partnerů. — Alena Schillerová (@alenaschillerov) March 18, 2020

"Je to nutné. Škody pro celou ekonomiku půjdou do desítek miliard. Jsou to prostředky, o které přijde stát na daních a které poskytne na transferech obyvatelstvu a půjčkách podnikatelům. Tyto desítky miliard pomohou zachovat vysokou zaměstnanost a jistotu příjmů, které výrazně usnadní rychlou obnovu fungování hospodářství ve druhé polovině roku," uvedla Schillerová.